《日出而作》美股高收，紐油急挫近兩成半，金價回落

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４１３３﹒７８ 升３５８﹒５１點╱１﹒５１％

標普５００ ２８７８﹒４８ 升 ４１﹒７４點╱１﹒４７％

納斯達克 ８７３０﹒１６ 升 ９５﹒６４點╱１﹒１１％

倫敦富時１００ ５８４６﹒７９ 升 ９４﹒５６點╱１﹒６４％

法蘭克福ＤＡＸ １０６５９﹒９９ 升３２３﹒９０點╱３﹒１３％

巴黎ＣＡＣ４０ ４５０５﹒２６ 升１１１﹒９４點╱２﹒５５％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒２８，歐元兌美元１﹒０８２４



《最新資訊》﹡疫情緩和二手轉旺，連錄多宗租轉買個案

﹡日本上月失業率升至２﹒５％，符合市場預期

﹡美國部分州份擬重啟經濟，美股收高道指漲３５８點

﹡部分國家逐步解封帶動避險情緒降溫，美元下跌

﹡白宮高級顧問：若沒有下輪刺激措施，經濟難Ｖ型反彈

﹡天德（００２６６）及凱聯（００１０５）料稅前各蝕逾８億元

﹡彭順國際（０６１６３）料中期溢利減少

﹡裕元集團（００５５１）料首季蝕最多７０００萬美元

﹡聯儲局擴大購買地方債範圍，幫助各地方政府

﹡內地「五一」假期各地景區應安全有序開放

﹡英國脫歐磋商仍能在已設定的時間表內完成

﹡特朗普：確實清楚金正恩情況，惟現在不能透露

﹡金管局再注１０６﹒７２億港元，結餘升至逾８４７億

﹡美國限制半導體及民航設備對華出口

﹡內地抵港檢疫令行會料今延長，或適度放寬

﹡日本對中港等地簽證限制延長至５月底

﹡全國昨新增確診６宗，包括３宗境外輸入３宗本土病例

﹡全球確診病例累計逾３００萬，美國病例累計近百萬宗

﹡美國更多州份放寬限制，喬治亞州允許餐廳營業引批評

﹡眾議院外交事務委員會調查暫停資助世衛決定

﹡中達集團（００１３９）主要股東陳湘如售５﹒７億股涉１２７４萬元

﹡世大控股（０８００３）市價配股擴大近一成半，涉資９９５萬元

﹡北控城市資源（０３７１８）中標山東合約料值４８３０萬元人幣

﹡光榮建築（０９９９８）新加坡暫停營運至６月１日

﹡宇華教育（０６１６９）中期純利跌９４％，派息８﹒２港仙

﹡佐力小貸（０６８６６）首季純利跌近８％

﹡招商局置地（００９７８）４﹒６６億元人幣全擁南京信盛

﹡金粵控股（０００７０）設合營拓菲律賓博彩中介

﹡泰凌醫藥（０１０１１）擬出售泰凌醫藥國際全部股權，今早復牌

﹡港股通今天起關閉，陸股通明天起暫停，下月６日齊恢復

﹡新世界擬四合一股價上調吸引機構投資者，可見未來無需股本集資

﹡新華通訊頻媒：基於陳振和嚴重不當行為，罷免其董事會職務

﹡滉達富（０１３４８）發可換股票據籌４０００萬元

﹡萬科企業（０２２０２）首季純利升逾１１％

﹡鼎豐集團（０６８７８）訂戰略合作，擬拓內地房地產業務

﹡睿見教育（０６０６８）中期純利升３８％，派息６﹒２港仙

﹡碧桂園服務（０６０９８）擬發行３８﹒７５億元零息換股債券

﹡福耀玻璃（０３６０６）首季純利跌２４％至４﹒５９億人幣

﹡閱文（００７７２）證實兩聯席ＣＥＯ辭任，騰訊程武接手

﹡環亞國際（０１１４３）建議每２０股合併為１股



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）逾８億元人幣拓廣州冷鏈業務

﹡中建材（０３３２３）附屬北新建材料中期虧轉盈最多７﹒５億人幣

﹡中國電力（０２３８０）首季售電量減逾１３％

﹡北辰（００５８８）投得寧波住宅地涉１０﹒７億人幣；１０﹒７億人幣購

寧波住宅地

﹡津創環保（０１０６５）首季純利增３９％

﹡華電福新（００８１６）首季純利升０﹒０９％

﹡粵海投資（００２７０）首季純利跌近１８％



《中國要聞》﹡４月第二批國產遊戲版號下發，騰訊、中手游在列

﹡Ｇ６０科創走廊金華產業協同創新中心項目啟動

﹡中證監明確註冊制實施前後創業板ＩＰＯ過渡安排

﹡深交所修訂創業板漲跌幅限制比例提高至２０％

﹡深圳創業板改革並試點註冊制，新股前五日不設漲跌幅

