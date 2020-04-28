  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2020 07:50

《華爾街內望》美國部分州份擬重啟經濟，美股收高道指漲３５８點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國幾個州份正計劃放寬遏制疫情大流行而實施的限制措施，
美股周一（２７日）漲逾１％。
　　道指漲３５８點或１﹒５１％，收報２４１３３點。標指漲４１點或１﹒４７％，報
２８７８點。納指收高９５點或１﹒１１％，報８７３０點。
　　三大股指均走高，目前均距離２月創下的高位不足兩成，當中標指有望創下１９８７年以來
最佳月內表現。不過有投資者認為除非在治療方法上取得進展，否則美股漲勢可能受限。
　　美國幾個州份已經開始放寬居家令限制，努力重啟經濟，讓美國人重返工作崗位，不過美國
商務部預計指第一季國內生產總值環比年率將萎縮４％。
　　原油價格在供應過剩和需求驟降的雙重壓力暴跌２３﹒３％，另外市場密切關注聯儲局將於
周三（２９日）結束的貨幣政策會議。
　　個股方面，卡特彼勒、Ａｌｐｈａｂｅｔ、波音、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、亞馬遜等美企
將於本周發布季度業績。
　　美國最高法院作出一項有利於醫療保險商的裁決，醫療保險商尋求政府支付與奧巴馬醫保相
關的保費。標指醫療股指數漲１﹒１％。
　　特斯拉跳漲１０﹒１％，有報道指公司下周將讓加州汽車裝配廠的部分工人復工。
　　指標十年期美債收益率揚５﹒８個基點，報０﹒６５４２％。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道29/04/2020
《開市Good Morning》麥穎儀：比亞迪貼價年期長輪可吼
FOCUS29/04/2020
【FOCUS】內銀業績拋離獅子行?　好息之徒猶需審慎
生財有道29/04/2020
郭思治跨界做YouTuber：恒指疫後見40000點
生財有道28/04/2020
【匯控季績】首季稅前盈利挫48%預警全年利潤率大降　末季檢視派息
香港政情28/04/2020
【新冠肺炎】政府延長強制檢疫一個月　跨境學童及商務人士可豁免
生財有道28/04/2020
政策陰霾過去　希望教育光明一片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 好棧食品有限公司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金