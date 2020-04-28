《華爾街內望》美國部分州份擬重啟經濟，美股收高道指漲３５８點

《經濟通通訊社２８日專訊》美國幾個州份正計劃放寬遏制疫情大流行而實施的限制措施，

美股周一（２７日）漲逾１％。

道指漲３５８點或１﹒５１％，收報２４１３３點。標指漲４１點或１﹒４７％，報

２８７８點。納指收高９５點或１﹒１１％，報８７３０點。

三大股指均走高，目前均距離２月創下的高位不足兩成，當中標指有望創下１９８７年以來

最佳月內表現。不過有投資者認為除非在治療方法上取得進展，否則美股漲勢可能受限。

美國幾個州份已經開始放寬居家令限制，努力重啟經濟，讓美國人重返工作崗位，不過美國

商務部預計指第一季國內生產總值環比年率將萎縮４％。

原油價格在供應過剩和需求驟降的雙重壓力暴跌２３﹒３％，另外市場密切關注聯儲局將於

周三（２９日）結束的貨幣政策會議。

個股方面，卡特彼勒、Ａｌｐｈａｂｅｔ、波音、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果、亞馬遜等美企

將於本周發布季度業績。

美國最高法院作出一項有利於醫療保險商的裁決，醫療保險商尋求政府支付與奧巴馬醫保相

關的保費。標指醫療股指數漲１﹒１％。

特斯拉跳漲１０﹒１％，有報道指公司下周將讓加州汽車裝配廠的部分工人復工。

指標十年期美債收益率揚５﹒８個基點，報０﹒６５４２％。（ａｌ）

