【企業盈警】永聯豐（８６１７）首季少賺四至五成，廠房暫停營運

《經濟通通訊社２８日專訊》永聯豐集團（０８６１７）根據對未經審核綜合管理帳目的初
步評估，預期於今年三月底止首季來自持續經營業務的未經審核純利將保持正面，但未經審核純
利將按年下跌４０％至５０％，至最少１４５萬元。
純利大減，主要受累爆發新型冠狀病毒疫情，中國強制延長假期，且多個省份及城市採取隔
離檢疫措施，導致製造廠房暫停營運，而生產活動已自三月底起恢復。
預期相關業績於５月中旬之前刊發。（ｎｓ）
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