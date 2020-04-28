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28/04/2020 08:13

【新冠肺炎】全球確診病例累計逾３００萬，美國病例累計近百萬宗

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據美國約翰霍普金斯大學統計，全球確診病例突破３００萬宗
，並達至逾３０３﹒６７７萬宗，其中美國病例接近１００萬宗，不過許多國家正分階段放寬在
過去八周的封鎖措施。
　　而在過去一周，平均每天報告的確診病例達８﹒２萬宗，當中超過四分一病例發生在美國，
超過４３％病例發生在歐洲。
　　在歐洲，包括意大利、法國和西班牙在內的疫情嚴重國家，近幾周每日的新增病例數字都有
所下降，但過去一周每日仍有２０００至５０００宗新確診病例。（ａｌ）

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