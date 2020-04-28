【英國脫歐】英國：脫歐磋商仍能在已設定的時間表內完成

《經濟通通訊社２８日專訊》英國內閣辦公室部長戈夫周一（２７日）表示，有關英國脫歐
與歐盟的協議談判，仍有可能在雙方商定的時間表內完成。
他又指，為談判準備的英方文本將在幾周內公布，雙方將在６月底進行評估，但他拒絕透露
如果未能取得足夠進展，英國是否會退出談判。
上日歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表巴尼爾表示，討論進展甚微，英國排除將脫歐過
渡期延長至今年底後的可能性，已設定的最後期限非常緊迫。（ａｌ）
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