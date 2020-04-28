【新冠肺炎】眾議院外交事務委員會調查暫停資助世衛決定

《經濟通通訊社２８日專訊》美國眾議院外交事務委員會周一（２７日）對總統特朗普暫停

資助世界衛生組織（ＷＨＯ）的決定展開調查，國務院將於一周內提供有關資料。

委員會指出世衛並不完美，並支持改革，但全世界毫無疑問正面臨疫情，削減對世衛的資助

不是解決辦法。

委員會又指，如果國務院不提供有關資料，該委員會將考慮採取行動，但未提供細節，不過

委員會有權向聯邦機構發出傳票。（ａｌ）

