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28/04/2020 13:38

【大熊來了】新加坡金管局：衰退可能比預期嚴重

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新加坡金管局今日公布宏觀經濟檢討指，當地經濟衰退程度可
能比預期嚴重，因為疫情持續，全球經濟活動難以反彈。
　　金管局指出，復甦仍具不確定性，如果下行風險成真，可能導致新加坡經濟增長低於預期。
新加坡第二季經濟增長萎縮幅度可能更大。
　　金管局又指，失業率可能上升，薪資下降，或導致今年核心及整體物價，自２００２年以來
首次呈現通縮。
　　不過金管局強調，新加坡尚未出現大規模資本外流，又或異常融資緊張的情況。（ａｌ）

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