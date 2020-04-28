《午市前瞻》港股缺乏消息，料於２３５００至２４６００點徘徊

《經濟通通訊社２８日專訊》市場憧憬美國經濟重啟，美國多個州逐步解除隔離措施，美股

三大指數隔晚均高收；以及歐洲多國疫情亦見緩和，法國及西班牙更逐步放鬆鎖國措施，歐洲主

要股市亦造好。另外，市場避險情緒降溫，美元指數下跌兼金價回軟，今為期結日的港股今早高

開１２０點或０﹒５％，報２４４０１點。開市初段，重磅股及本地地產股走勢偏軟，港股曾最

多倒跌１０６點見２４１７６點。然而，行政長官林鄭月娥今早表示，從下周一（４日）起絕大

部分公務員將回復正常上班，帶動疫情緩和氣氛，加上日公布季績的匯控（００００５）及內銀

股普遍繼續炒上，帶動港股半日最多曾漲２０８點見２４４８８點，最終港股半日收２４４６６

點，升１８６點或升０﹒７７％，主板成交４３８﹒９６億元。國企指數報９９５２點，升７６

點或升０﹒７７％。

Ａ股方面，上證綜合指數半日報２８１８點，升２點或升０﹒１１％，成交１８０１﹒９３

億元人民幣。深證成份指數報１０５３４點，升８２點或升０﹒７９％，成交２７４１﹒２７億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）升０﹒５３％，報４１５﹒２元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒６３％，報７１﹒４元；匯豐控股升１﹒７７％，報４０﹒２元；中移動

（００９４１）升０﹒１６％，報６２﹒７５元；香港交易所（００３８８）升１﹒０５％，報

２４９﹒６元。



＊傳美國將限制中國半導體入口，中芯抽高６％＊



據美國《聯邦公報》公布，美國周一（２７日）宣布將對中國出口實施新限制，令中國難以

獲得半導體及民航設備。晶片普遍上揚，中芯國際（００９８１）彈５﹒９７％，報１４﹒９元

；華虹半導體（０１３４７）升４﹒３６％，報１４﹒８４元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升

１﹒５６％，報７８﹒２元。

新經濟股走勢不一。騰訊（００７００）副總裁、騰訊影業首席執行官程武出任閱文

（００７７２）首席執行官及執行董事，半日飆１４﹒４％，報３６﹒５５元；美團點評

（０３６９０）揚１﹒６％，報１０１﹒７元；平安好醫生（０１８３３）跌０﹒６１％，報

１１３﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒１５％，報１９８﹒３元；小米集團

（０１８１０）升０﹒４％，報１０﹒１２元。

本日汽車股普遍造好。季績後獲大摩呼籲繼續增持的北京汽車（０１９５８）走高

２﹒４５％，報３﹒３４元；比亞迪股份（０１２１１）升２﹒９５％，報４５﹒３５元；長城

汽車（０２３３３）升２﹒０２％，報５﹒０５元；華晨中國（０１１１４）升２﹒３６％，報

６﹒９４元；廣汽集團（０２２３８）跌１﹒５２％，報６﹒４９元；吉利汽車（００１７５）

跌０﹒１７％，報１１﹒８６元。



＊教育股業績造好，睿見教育飆一成八＊



部分教育股業績造好，相關股普遍走高。新東方在線（０１７９７）升６﹒０１％，報

３７﹒０５元；中期純利增三成八的睿見教育（０６０６８）飆１７﹒６９％，報３﹒２６元；

中期收入增長近六成的宇華教育（０６１６９）升３﹒８５％，報７﹒５６元；楓葉教育

（０１３１７）升１０﹒４６％，報２﹒６４元；新高教集團（０２００１）升４﹒９９％，報

４元。

重磅內銀股本日公布季績，大多繼續炒上，建設銀行（００９３９）漲１﹒３％，報

６﹒２５元；交通銀行（０３３２８）升２﹒０５％，報４﹒９７元；工商銀行（０１３９８）

升１﹒１６％，報５﹒２４元；農業銀行（０１２８８）升０﹒９４％，報３﹒２３元；中國銀

行（０３９８８）升１﹒３７％，報２﹒９５元。

上日（２７日）中央全面深化改革委員會通過《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，

新上市企業上市首５日不設漲跌幅限制，之後的限制從１０％調整為２０％。並取消了「最近一

期不存在未彌補虧損」的要求，中資券商股普漲。中金公司（０３９０８）彈６﹒６１％，報

１１﹒６２元；中國銀河（０６８８１）走高５﹒３５％，報３﹒９４元；中信証券

（０６０３０）升３﹒６２％，報１４﹒８８元；海通證券（０６８３７）升２﹒４５％，報

７﹒１２元；國泰君安（０２６１１）升１﹒４８％，報１０﹒９６元。



＊張智威：新城悅服務調整後吸引，現價可吸納＊



隨著新冠疫情轉緩和，歐美部分地區計劃放鬆封鎖，重啟經濟，全球股市造好，惟港股本日

早段抽升百逾點後便無力。信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，是日港股走勢主

要受到兩個因素影響，其一，期指結算日，港股由上周三（２２日）開始的轉倉期的低位

２３５００點，至今已經上升有近千點；其二，重磅股匯控將於中午放榜。他還指出，回顧四月

港股都在兩萬四水平徘徊，若沒有更大的消息出來，港股料短期仍會在２３５００點至

２４６００點上落。

連日熱炒的平安好醫生及阿里健康（００２４１）近日見回落，張智威勸現階段還是不要高

追，待回調到十天線附近再部署。他反而看好物管股，當中首選新城悅服務（０１７５５），指

該股由之前１９元的高位回調到１６元已有約一成半，現價吸引可吸納，上望１８元。

（ｆｚ、ｋｓ）

