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28/04/2020 19:23

《再戰明天》中石油和中行派業，美國公布第一季國內生產總值

　　《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日）美國公布第一季國內生產總值，聯儲局周四
（３０日）清晨公布議息結果。

＊聯儲局周四清晨公布議息結果＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間周四清晨２：００ａｍ，美國聯儲局公布利率決定和政策
聲明。美聯儲主席鮑威爾就利率政策舉行新聞發布會（２：３０ａｍ）

＊美國公布第一季國內生產總值＊

　　明日，日股假期休市。
　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第一季消費者物價指數，季率料由０﹒７％下滑
至０﹒２％；年率料由１﹒８％上升至１﹒９％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布４月工業信心指數，料由負１０﹒８轉差至負２５；服務業信心
指數由負２﹒２轉差至負２６；經濟信心指數料由９４﹒５下滑至７４。
　　明晚８：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料由
１﹒４％下滑至０﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布第一季個人消費，料由１﹒８％跌至下滑
３﹒５％；個人消費支出核心指數季率料由１﹒３％上升至１﹒７％；國內生產總值（環比）　
季率料由２﹒１％跌至下滑３﹒８％；ＧＤＰ價格指數料由１﹒３％降至１％。１０：００ｐｍ
，美國公布３月成屋待完成銷售，月率料由２﹒４％跌至下滑１３﹒６％。

＊國航、中石油和中行派業＊

　　在本港，明日公布業績公司有：中國石油化工股份（００３８６）、中國東方航空股份
（００６７０）、中國國航（００７５３）、中國石油股份（００８５７）、中國財險
（０２３２８）、招商銀行（０３９６８）和中國銀行（０３９８８）等。（ｈｏ）

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