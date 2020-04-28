匯控：已暫緩部分轉型計劃，料今年利潤率大幅下降

《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止第一季業績，集團

行政總裁祈耀年表示，過去兩個月世界經濟前景顯著惡化，新型冠狀病毒疫情嚴重、持續期長，

導致客戶活動減少和環球利率下降，料將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力，預期將導

致２０２０年的利潤率相較２０１９年大幅下降。



＊已暫緩部分轉型計劃，料風險加權資產錄中至高單位增長＊



他又指，集團已暫緩部分轉型計劃，包括在削減成本和風險加權資產方面的若干項目，預料

２０２０年的重組開支將較於２０１９年業績報告的估計為低。他亦預期，２０２０年的風險加

權資產會錄得中至高單位數增長，當中已計及信貸評級出現不利變動對普通股權一級比率的影響

。他續指，會衡量各項中期財務目標的適切性，並於公布２０２０年終業績或之前，重新審視股

息政策。



＊疫情導致信貸損失增加，拖累首季除稅前利潤大跌＊



祈耀年又表示，新型冠狀病毒疫情爆發對匯豐客戶造成的經濟衝擊，是導致今年以來財務表

現變動的主要因素。疫情導致第一季的預期信貸損失增加，拖累列帳基準除稅前利潤較按年大幅

下跌。

他指，匯豐在歷次危機中都與客戶休戚與共，正竭力協助他們渡過這個前所未見的困難時期

，又強調該行資本強勁、資金雄厚、流動性充裕，有足夠實力為客戶提供支持，將針對不同市場

提供的援助措施，備受個人及工商客戶歡迎，並會繼續因應客戶不斷變化的需要，迅速提供適切

協助。

他續稱，已暫緩２月份公布與業務轉型相關的大規模裁員計劃，但會繼續推行其他改革，致

力加強業務能力和精簡架構，務求於日後復甦來臨時能更有效地協助客戶。（ｊｏ）

