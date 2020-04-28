  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2020 12:22

匯控：已暫緩部分轉型計劃，料今年利潤率大幅下降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯控（００００５）公布截至今年３月底止第一季業績，集團
行政總裁祈耀年表示，過去兩個月世界經濟前景顯著惡化，新型冠狀病毒疫情嚴重、持續期長，
導致客戶活動減少和環球利率下降，料將帶動預期信貸損失上升，並對收入構成壓力，預期將導
致２０２０年的利潤率相較２０１９年大幅下降。

＊已暫緩部分轉型計劃，料風險加權資產錄中至高單位增長＊

　　他又指，集團已暫緩部分轉型計劃，包括在削減成本和風險加權資產方面的若干項目，預料
２０２０年的重組開支將較於２０１９年業績報告的估計為低。他亦預期，２０２０年的風險加
權資產會錄得中至高單位數增長，當中已計及信貸評級出現不利變動對普通股權一級比率的影響
。他續指，會衡量各項中期財務目標的適切性，並於公布２０２０年終業績或之前，重新審視股
息政策。

＊疫情導致信貸損失增加，拖累首季除稅前利潤大跌＊

　　祈耀年又表示，新型冠狀病毒疫情爆發對匯豐客戶造成的經濟衝擊，是導致今年以來財務表
現變動的主要因素。疫情導致第一季的預期信貸損失增加，拖累列帳基準除稅前利潤較按年大幅
下跌。
　　他指，匯豐在歷次危機中都與客戶休戚與共，正竭力協助他們渡過這個前所未見的困難時期
，又強調該行資本強勁、資金雄厚、流動性充裕，有足夠實力為客戶提供支持，將針對不同市場
提供的援助措施，備受個人及工商客戶歡迎，並會繼續因應客戶不斷變化的需要，迅速提供適切
協助。
　　他續稱，已暫緩２月份公布與業務轉型相關的大規模裁員計劃，但會繼續推行其他改革，致
力加強業務能力和精簡架構，務求於日後復甦來臨時能更有效地協助客戶。（ｊｏ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/04/2020
【創板改革】深圳創業板改革比肩上海科創板　定位互補競爭難免
生財有道28/04/2020
善用AI助可持續發展 嚴格指引減風險
生財有道28/04/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中芯中線有望見16元
FOCUS28/04/2020
【FOCUS】創板註冊制終拍板　家庭資產重置或迎機會
中國故事28/04/2020
【上海特寫】連鎖餐廳接連推出人造肉產品　噱頭還是風口？
生財有道28/04/2020
港股反彈：市場情緒有所好轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Yahoo派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金