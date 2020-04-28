匯控：對股息政策暫無任何指引，未打算重啟裁員計劃

《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐控股（００００５）行政總裁祈耀年

（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，集團早前因應英國監管當局要求，宣布取消派息，對有關決定

造成股東損失感到遺憾，並指作出該決定並不容易。他重申，集團將在第四季檢視集團全年業績

表現，並需要視乎新型冠狀病毒肺炎疫情發展、經濟及集團的財務狀況，再討論派息政策，目前

集團對股息政策並無任何指引。



＊未來或增加大灣區投資



祈耀年在傳媒業績電話會議上指，集團普通股權一級資本比率達到１４﹒６％，當中已計及

取消２０１９年第四次股息的影響，反映出集團具有強勁的流動性及資本。

他又預料，香港及中國內地將在疫情過後恢復正常。隨著疫情受控，目前兩地的經濟活動自

３月及４月開始回升，期望有關改善將持續至第二季。集團目前未有打算重啟裁員計劃，但強調

本港及大灣區都是未來的投資及增長重點，相信未來將會有更多投資在該等地區，包括人才等方

面。



＊全年信貸損失提撥最多或達１１０億美元＊



集團在業績報告中指出，將一系列權重應用至敏感度分析，其嚴重預期信貸損失境況，連同

餘下季度的歷史損失紀錄，可能導致２０２０年的預期信貸損失提撥達到７０億至１１０億美元

。財務總監邵偉信（Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ）指，需要視乎疫情的持續時間及發展，以

及疫情過後的復甦情況，中國內地及香港正處於復甦階段，而歐洲地區估計將在第二季恢復。如

果疫情較預期嚴重，經濟復甦需更長時間，實質減值將會較貼近其上限。（ｓｋ）

