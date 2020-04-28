《小傳日記》公務員復工，魚缸向上衝；連日零確診，零售佬醒神！

《小傳日記》「孖屐」憧憬花旗國經濟重啟，當地多個州逐步解除隔離措施，花旗國股三大

指數隔晚都高收；跟住歐洲多國疫情新增個案速度見減低，雄雞國同鬥牛國仲逐步放鬆鎖國措施

，歐洲主要股市都回復朝氣。另外，「孖屐」的避險情緒降溫，美元指數同金價都回軟，刺激期

結日嘅香江魚缸今朝高開１２０點，報２４４０１點。開市初段，重磅藍戰士同香江地產佬腳軟

，魚缸曾最多倒跌１０３點見２４１７６點，但已經係全日最低位。

另外，特首林鄭月娥今早話，從下周一（４日）起大部分公務員將正常上班，公共設施亦逐

步恢復服務，加上香江連續３日零確診，令「孖屐」氣氛繼續轉好，重磅藍戰士普遍造好、地產

佬同內銀佬都繼續炒上，帶動魚缸最多曾漲３０２點高見２４５８２點。最終魚缸全日報２４５

７５點，升２９５點或升逾１巴仙，主板成交８６１﹒０７億銀跌逾１巴仙。國企指數報９９８

３點，升１０８點或升逾１巴仙。

Ａ場表現就一般般，上證綜合指數報２８１０點，跌５點或跌０﹒１９％，成交２７０５﹒

３５億元人仔。深證成份指數報１０５０１點，升４８點或升０﹒４７％，總成交６７３９﹒０

７億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）升１巴仙，報４１７﹒２銀；大笨象（００００５）

季績差，惟仍隨市升逾１巴仙，報３９﹒９５銀；神州移動（００９４１）升近１巴仙，報６３

﹒０５銀；生發發（００３８８）升逾２巴仙，報２５２﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）升逾１

巴仙，報７１﹒８銀。



＊美國禁出口中芯就出手，港府漸放寬零售最喜歡＊



據花旗國《聯邦公報》公布，花旗國周一（２７日）宣布將對神州出口實施新限制，令神州

難以獲得當地半導體及民航設備，意味神州嘅晶片公司將擴大喺神州嘅市佔率，呢班晶片佬當然

高興。中芯國際（００９８１）抽高近７巴仙，報１４﹒９８銀；華虹半導體（０１３４７）飆

逾７巴仙，報１５﹒２６銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）起飛近３巴仙，報７９銀；上海復旦

（０１３８５）跳高逾１巴仙，報５﹒５４銀。

今日特首講公務員下周一（４日）起絕大部分公務員將回復正常上班，大部分公共設施同服

務將恢復正常服務，零售同飲食佬最ｈａｐｐｙ！大家樂（００３４１）彈起近３巴仙，報１６

銀；大快活（０００５２）鏟高４巴仙，報１８﹒１８銀；莎莎國際（００１７８）起哄近７巴

仙，報１﹒４７銀；周大福（０１９２９）炒高近３巴仙，報６﹒５５銀。



＊疫情影響少教育佬歡笑，交易寬限制券商佬巴閉＊



多隻神州教育股放榜，帶動成個板塊都急升！睿見教育（０６０６８）中期純利增長近四成

，鏟高近兩成三，報３﹒４銀；宇華教育（０６１６９）中期純利雖然大跌九成四，但收入增長

近六成，股價仍然漲逾４巴仙，報７﹒６銀兼破頂；神州科培（０１８９０）亦破頂，抽升逾４

巴仙，報４﹒９６元；楓葉教育（０１３１７）急漲近一成一，報２﹒６５銀；新東方在線（０

１７９７）升逾７巴仙，報３７﹒４５銀。民生教育（０１５６９）亦起哄逾一成二，報１﹒２

８銀。

神州通過《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，放寬對新上市企業嘅交易限制，包括

上市頭五日唔設漲跌幅限制，之後嘅限制亦由一成增加至兩成等，中資券商佬齊落鑊，中金公司

（０３９０８）飆逾７巴仙，報１１﹒６８銀；廣發証券（０１７７６）升近４巴仙，報

８﹒３６銀；中信証券（０６０３０）踢高逾４仙，報１４﹒９６銀；銀証（０６８８１）揚近

半成，報３﹒９１銀；華泰六八八六（０６８８６）漲３巴仙，報１３﹒０６銀。



＊大象績負面悲觀早已現，避險情緒減少金礦佬造淡＊



大象今日出首季成績表，列帳基準稅前利潤按年跪低４８巴仙差過預期，仲話之後嘅股息政

策會受不利影響。小象（０００１１）第一次中期股息每股１﹒１元，按年無咗逾２１巴仙，講

到明要保留資金儲備。唔知係咪一早已經預咗，兩隻佬碌低少少之後好快收復失地，齊齊踼高逾

１巴仙，報３９﹒９５銀同１３５﹒７銀；東亞（０００２３）抽高逾２巴仙，報１６﹒５６銀

；中銀香江（０２３８８）輕跳逾１巴仙，報２３﹒８５銀；渣打（０２８８８）起哄近１巴仙

，報３７﹒３銀。

美國聯儲局就嚟議息，市場預期儲局會再出招救經濟，美國十年期債息抽返上，金價即刻跣

番落１７００美金樓下，加埋神州黃金協會公布第一季，中國黃金實際消費量按年蒸發逾４８巴

仙。今日金礦佬回氣，山東黃金（０１７８７）唔見近４巴仙，報２２﹒８５銀；招金（０１８

１８）同紫金礦業（０２８９９）插逾３巴仙，報８﹒７５銀同報３﹒２銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）無咗逾１巴仙，報１２３９銀。

兩隻過氣藍戰士今日大放異彩，招商局港口（００１４４）傳獲私有化，炒高二成三收

１１﹒２銀；思捷（００３３０）關閉亞洲５６家零售店舖，痛定思痛，股價一度抽上９亳子，

收報０﹒７８銀上升４巴仙。請請！



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