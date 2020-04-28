【新冠肺炎】數碼通（３１５）捐贈防疫物資予本地三家慈善機構

《經濟通通訊社２８日專訊》數碼通（００３１５）表示，為協助弱勢基層抗疫，集團義工
隊日前於公司內部發起籌款行動，將所得善款用作購買抗疫物資，包括口罩、酒精搓手液及酒精
濕紙巾等，透過香港聖公會、聖雅各福群會，以及香港盲人輔導會三間社福機構，派發超過
８００份抗疫包予長者、基層家庭、失明及視障等有需要人士。
集團早前亦分別與香港賽馬會，社企教育平台ＥｄＦｕｔｕｒｅ等機構合作，向基層學生提
供免費流動數據服務。（ｂｉ）
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