【新冠肺炎】消息指教育局最快下周中公布復課安排

《經濟通通訊社２８日專訊》有報道指教育局與學界初步共識，不會早於ＤＳＥ考期完結前

復課，由於局方早前承諾會在復課前兩至三周公布，讓學校準備，預計局方最快或在下周中公布

復課安排。

據《香港０１》引述消息指，雖然局方未就確實復課日及詳情「拍版」，但ＤＳＥ最後一科

考試日為５月２５日，估計最快復課日是５月２６日。

另外，由於中三須選科，不少中學校長希望中三學生也可優先復課，故不排除中三亦有機會

與中四、中五生一樣，成為首批復課的學生。（ｂｉ）

