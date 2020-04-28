【新冠肺炎】何猷龍放棄今年餘下薪金，新濠管理層減薪３３％

《經濟通通訊社２８日專訊》新濠國際（００２００）主席何猷龍發內部信指，公司今年將
會是負業績的一年，這情況更有可能延續至２０２１年。鑑於當前不幸環境，他將放棄本年餘下
月份的薪金，管理層今年餘下時間，將貢獻相當於其３３％薪金予公司，並已放棄所有未使用的
年假。
他又表示，部分新濠企業管理層將自願離職，並在未來６個月的「花園假期」協助處理過渡
事宜，形容作出的決定極為艱難。（ｂｉ）
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