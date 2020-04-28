【新冠肺炎】尼爾森：亞洲消費者養成在家用餐習慣，尤以港人為甚

《環富通基金頻道２８日專訊》全球測量和數據資料分析公司尼爾森（Ｎｉｅｌｓｅｎ）針

對亞洲消費者購買快流消費品的行為調查，研究結果發現消費者行為有明顯的轉變，在新型冠狀

病毒肺炎疫情的影響下，消費者的消費模式從戶外轉移至在家消費以策安全，這成為新的常態。

尼爾森「消費者在新冠肺炎疫情下何去何從？」研究報告，追蹤消費者針對新冠病毒爆發後

的消費看法、生活方式的改變，以及對快流消費品方面的使費，發現在１１個亞洲市場中，大多

數消費者都重新審視在家用餐的重要性，高達８６％的中國內地受訪消費者表示在疫情爆發後更

常在家用餐，香港也有同樣情況，有７７％受訪消費者指出會更常在家用餐，其他市場如南韓、

馬來西亞及越南（同為６２％）亦有類似的趨勢。

是次尼爾森研究進一步顯示消費者對便利性及安全性的需求很高，消費者被逼在不影響健康

的前提下，重新審視各種飲食渠道的選項。而當中香港消費者位居榜首，４６％的消費者偏好購

買外賣食物。同樣地，南韓及泰國的消費者（同為４２％）比疫情爆發前更經常選擇外賣服務。

尼爾森香港及澳門董事總經理Ａｎｄｒｅａ Ｂｏｒｅｌｌｉ指出，在新冠病毒疫情期間，消費

者從外出用餐轉變為享用外送服務、購買外賣及在家煮食，除了受到當地各自的傳統消費習慣衝

擊外，還受各地不同的隔離及停工政策所影響。例如，日本的外送服務幾乎沒有增加，而泰國卻

相當依賴外送服務，香港則是偏好外送服務及在家作簡單煮食，各地消費者的思維及行為已重新

調整，並延伸至長期的影響。對很多人來說，舊習慣如外出用餐等，可能會永遠被新習慣所取代

，更容易適應全新及多變的環境。消費者不僅會重新審視其用餐地點，同時也更加留意自己所吃

的食物，這對希望能找出短期方向的企業來說十分重要。

就香港的情況而言，預計在未來６－９個月內使用數碼渠道購買日常用品的情況不會持續，

但購買外賣食品和使用食物速遞服務的需求將會激增。

隨著疫情在全球蔓延，香港消費者減少人與人之間接觸的用餐模式將會在餘下的２０２０年

持續。尼爾森研究顯示，外出用餐的平均次數從每星期的３﹒７０次下降至每星期的２﹒８６次

，可見對一些本地消費者來說，在外用餐被視為充滿困擾的挑戰。隨著越來越多消費者考慮留在

室內以減少外出的風險，購買外賣╱使用食物速遞服務或在家煮食將會是２０２０年下半年的趨

勢，並預期這類的用餐行為改變將持續至少數個月。尼爾森研究顯示，購買外賣╱使用食物速遞

服務或在家煮食的平均次數分別提高至每星期４﹒３０次（疫情流行前為３﹒３１次）及每星期

６﹒５４次（疫情流行前為４﹒７７次）。

根據尼爾森香港在２０２０年第一季度數據（Ｎｉｅｌｓｅｎ Ｍａｒｋｅｔ Ｔｒａｃｋ

），與去年同期相比，一些主要類別的銷售額有明顯的升幅，如非即食麵食（＋６７％）、調味

料（＋２３％）及食用油（＋２０％）。而戶外相關類別的產品卻有所下降，包括香口膠

（－３４％）、小食棒（－１７％）和能量及運動飲料（－１１％）。（ｈｏ）

