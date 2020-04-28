【新冠肺炎】ＴＭＦ：企業剝離非核心業務壓力增，國際併購料升

《環富通基金頻道２８日專訊》亞太區企業因新冠疫情（ＣＯＶＩＤ－１９）肆虐而紛紛放

眼重組業務，股權分割交易量預計因此增加。研究報告顯示，五分之一的股權分割交易因缺乏效

率而損失達數百萬美元，因此有意重組的企業必須謹慎計劃。

根據ＴＭＦ Ｇｒｏｕｐ最新發布的獨立調查報告，儘管股權分割效益極具潛力，但具有收

購經驗的買方－－３４％私募基金和２７％企業高級管理人員表示，近期開展的交易大多未能如

預期實現。另有２４％私募基金和１９％企業表示交易延期所致的巨額超支對交易產生了重大影

響。調查亦顯示，相比美洲（１８％）以及歐洲、中東和非洲（１６％），亞太區企業面臨交易

延期的可能性更大（３３％）。

在交易延期導致成本增加的情況下，絕大部分（９２％）私募基金表示，延期導致的成本損

失佔原本交易金額的１０％或以上，而當中更有３０％公司表示成本損失達１６％以上。企業的

情況亦然，８５％企業表示，延期導致增加的成本損失佔原本交易金額的１０％或以上，其中

３８％表示成本損失佔在１６％或以上。基於大多數的股權分割交易價值超過５千萬美元，部分

甚至超過１０億美元，涉及款項可見相當龐大。

自２０１６年起，股權分割和分拆的年度交易量增長了三倍。雖然新冠疫情爆發將重挫近期

的交易量，但因亞太區內受影響的企業在這動盪時刻希望尋求業務重組，這無疑為現金充裕的買

家創造了特殊的機遇。

ＴＭＦ Ｇｒｏｕｐ亞太區總監Ｐａｏｌｏ Ｔａｖｏｌａｔｏ表示，預計短期內交易會顯

著減少，但對現金充裕的企業和私募基金而言，這顯然是個巨大的機遇；尤其是後者，截至去年

年底，私募基金坐擁的可投資金「乾火藥」（ｄｒｙｐｏｗｄｅｒ）錄得歷史新高。隨著疫情形

勢持續發展，全世界的管理團隊都在放眼簡化業務和降低資產負債表的風險，因此不可避免要分

拆業務和其他資產。但是基於不穩定性持續，企業的財務靈活性降低，企業在把握股權分割的機

遇方面難免會面臨壓力。

受訪中的企業（５２％）和私募基金（４８％）認為，對亞太區和其他地區而言，跨境股權

分割所面臨的最大障礙是應對法律和監管問題。另外，４３％企業和４６％私募基金認為，買賣

雙方營運模式不一致則是第二大挑戰。

地域複雜性因素構成上述的部分挑戰。當交易涉及多個司法管轄區，企業要從母公司剝離業

務但缺乏本地市場經驗的情況下，地域複雜性造成的交易難度尤其明顯。近６０％企業近期的收

購交易案涉及４個或以上國家和地區的業務，其中１０％涉及１０至１９個國家和地區。４２％

私募基金近期的跨境收購涉及４個或以上的國家和地區。

收購方若在標的企業所在國沒有業務或只有甚少業務，交易結果可能會未如理想。事實上，

３８％在標的所在國家沒有業務或只有甚少業務的企業表示，其近期的股權分割交易很大程度上

未能達成整體策略目標，另有３８％認為交易所創造的價值需時長於預期。另外，與其他地區相

比，亞太地區受訪者（在標的企業所在國家業務有限或尚未進駐該市場）認為，文化衝突、當地

會計與稅務及人力資源合規等方面的挑戰更大。（ｈｏ）

