【新冠肺炎】施羅德：部分新興市場承受的風險較大

《環富通基金頻道２８日專訊》施羅德高級新興市場經濟師Ｃｒａｉｇ Ｂｏｔｈａｍ發表

道，該行就著美元強勢對新興市場經濟體系帶來的風險進行分析。

新冠疫情不單止陸續為不少新興市場構成人命傷亡，還為這些市場增添了額外的危機風險。

環球投資者紛紛湧入避險資產為所有風險資產帶來影響，亦為嚴重依賴美元融資的經濟體系引申

出更多宏觀經濟風險。雖然目前所有經濟體系均普遍受壓，但新興市場經濟體系較已發展市場需

要面臨額外的獨有壓力。

由於封城措施導致環球貿易萎縮、旅遊業崩潰、銀行及其他國際貸款機構均因為債務償付前

景及風險增加而不願向外借貸，加上環球現金荒導致投資組合資金流乾涸，美元資金變得更為稀

缺。



＊美元對新興市場十分重要＊



美元在環球貿易及金融中所扮演的角色已變得越來越重要。例如，大部分新興市場貿易均是

以美元結算，意味著這些經濟體系有可能已開始無力購買必需的進口食品及能源。

與此同時，美元在許多新興市場金融體系中的企業債同樣佔主導地位。美元融資成本增加顯

然將為普遍新興市場借款人帶來負面影響。



＊聯儲局為部分新興市場提供支持＊



在這次危機中，聯儲局已迅速與其他央行擴大貨幣互換額度，有效地在議定時間內將美元兌

換成其他貨幣。這些央行因而能夠為各自的金融體系提供美元資金，紓緩市場壓力。

雖然這確實有助平息已發展市場的憂慮，有效縮小國外借款人與國內借款人所支付的美元成

本差距，但亦只有少數幸運的新興市場才能夠獲得聯儲局的貨幣互換額度。若獲取美元的渠道受

限，新興市場央行將被逼動用它們既有的儲備。

可幸的是，大部分新興市場央行已採取結合通脹目標和外匯儲備的貨幣政策框架。由於多年

來的政策奠定了低通脹預期和加強了經濟衝擊緩衝機制的基礎，各央行得以有較大的空間通過貨

幣貶值來應對宏觀經濟調整的影響。



＊部分新興市場承受的風險較大＊



哪些新興市場經濟體系能夠有充足的資源去應付重重壓力下的危機或許是投資者的疑問。它

們將需要雄厚的貨幣儲備，除了填補出口下降導致的收入損失、滿足必需品進口的需求、抵禦資

本外流、償還即將到期的債務或進行轉倉之外，亦至少可以降低匯率的波動性。

國際貨幣基金組織根據過往出現危機時的經驗，提供了一項評估外匯儲備充足率的方法，並

將上述各項因素納入考慮當中。該行按著該指標展示了各主要新興經濟體系目前的狀況，當中已

包括了聯儲局提供的貨幣互換額度（如適用）。（ｈｏ）

