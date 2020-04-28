【創板改革】創板改革券商盼商機，華鑫漲半成，中信建投Ａ升３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中央全面深化改革委員會審議通過《創業板改革並試點註冊制

總體實施方案》，除了備受矚目的試點註冊制外，還有多處亮點，包括，支持紅籌結構等企業上

市；建立機構投資者為參與主體的詢價、定價、配售制度；新股上市前５個交易日將不設漲跌停

，之後每日漲跌限制將從現行的１０％擴大到２０％。中證監宣布，即日起停止接收首次公開發

行股票並在創業板上市的申請。

受消息帶動，券商股今早全線升，華鑫股份（滬：６００６２１）漲４﹒９％，中信建投（

滬：６０１０６６）升３﹒４％，中國銀河（滬：６０１８８１）升３﹒３％，中信証券（滬：

６０００３０）升１﹒６％，中原證券（滬：６０１３７５）揚１﹒５％，華泰證券（滬：６０

１６８８）走高１﹒３％。

中金分析師姚澤宇在報告中指出，深化資本市場改革有望帶來投銀業務的擴容，同時，交易

機制的放寬以及更多新經濟企業的上市有望提振交投活躍度，增厚經紀相關業務收入。中金又表

示，科創板的推出及創業板註冊制的實施使得一級市場投資退出通道更通暢，券商直投業務以及

創投企業有望受益。

中信証券認為，深圳創業板註冊制與上海科創板制度相似，定位互補。根據科創板大半年以

來的運行經驗，創業板註冊制預計不會對流動性造成明顯衝擊，反而有助於抑制市場炒作、加速

優勝劣汰。（ｅｙ）

