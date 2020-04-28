【抗疫維穩】習近平：做好「六穩」工作，落實「六保任務」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家主席習近２７日下午主持召開中央全

面深化改革委員會第十三次會議併發表講話。會議審議通過了《關於健全公共衛生應急物資保障

體系的實施方案》、《關於推進醫療保障基金監管制度體系改革的指導意見》、《全國重要生態

系統保護和修復重大工程總體規劃（２０２１－２０３５年）》、《關於深化體教融合促進青少

年健康發展的意見》、《黨的十九屆四中全會重要改革舉措實施規劃（２０２０－２０２１年）

》。

習近平強調，中國疫情防控向好態勢進一步鞏固，仍要堅持底線思維，做好較長時間應對外

部環境變化的思想準備和工作準備，謀劃推進改革要有一攬子考慮和安排，圍繞做好「六穩」工

作、落實「六保任務」，把防風險、打基礎、惠民生、利長遠的改革有機統一起來。

會議指出，對有助於促進復工復產、居民就業、投資消費、中小微企業發展、基本民生、脫

貧攻堅的改革舉措，要集中力量推進；對事關經濟高質量發展的體制機制問題，要抓住完善要素

市場化配置、轉變政府職能、優化營商環境、擴大國內需求、穩定產業鏈供應鏈、推進城鄉融合

發展、加快科技創新、擴大對外開放、促進人與自然和諧共生等重要方面，加強系統集成，統籌

部署推進。

