【新冠肺炎】全國昨新增確診６宗，包括３宗境外輸入３宗本土病例

《經濟通通訊社２８日專訊》》據國家衛健委最新通報，４月２７日全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例６宗，其中３宗為境外輸入個案，黑龍江３宗本土病例。昨無新增死亡；１宗新增
疑似病例；新增治癒出院病例８１宗。
截至４月２７日，全國累計確診病例８２８３６宗，累計死亡人數維持４６３３人；現有確
診病例６４８宗，其中重症５０宗；現有疑似病例９宗；累計治癒出院病例７７５５５宗。
境外輸入累計確診病例１６３９宗，累計治癒出院病例１０８７宗。現有確診病例５５２宗
，其中重症病例２１宗，現有疑似病例６宗。
累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１宗，香港昨無新增個案，維持１０３７宗（７８
７人出院，４人死）；澳門維持４５宗（３２人出院）；台灣４２９宗（２８１人出院，６人死
）。
在疫情重災區湖北省的確診病例日前已「清零」，當地繼續無新增確診病例，全省累計確診
６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病例４５１２宗；累計治癒出院病例６３６１
６宗；目前亦沒有疑似病例。
＊新增無症狀感染者４０人＊
全國昨天新增無症狀感染者４０人，其中境外輸入個案僅佔３人。當日沒有患者轉為確診病
例。當日解除隔離１７人。目前尚在醫學觀察共有９９７名無症狀感染者，其中境外輸入佔
１３０人。（ａｃ）
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