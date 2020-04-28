【新冠肺炎】全國昨新增確診６宗，包括３宗境外輸入３宗本土病例

《經濟通通訊社２８日專訊》》據國家衛健委最新通報，４月２７日全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例６宗，其中３宗為境外輸入個案，黑龍江３宗本土病例。昨無新增死亡；１宗新增

疑似病例；新增治癒出院病例８１宗。

截至４月２７日，全國累計確診病例８２８３６宗，累計死亡人數維持４６３３人；現有確

診病例６４８宗，其中重症５０宗；現有疑似病例９宗；累計治癒出院病例７７５５５宗。

境外輸入累計確診病例１６３９宗，累計治癒出院病例１０８７宗。現有確診病例５５２宗

，其中重症病例２１宗，現有疑似病例６宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５１１宗，香港昨無新增個案，維持１０３７宗（７８

７人出院，４人死）；澳門維持４５宗（３２人出院）；台灣４２９宗（２８１人出院，６人死

）。

在疫情重災區湖北省的確診病例日前已「清零」，當地繼續無新增確診病例，全省累計確診

６８１２８宗；亦無新增死亡病例，全省累計死亡病例４５１２宗；累計治癒出院病例６３６１

６宗；目前亦沒有疑似病例。



＊新增無症狀感染者４０人＊



全國昨天新增無症狀感染者４０人，其中境外輸入個案僅佔３人。當日沒有患者轉為確診病

例。當日解除隔離１７人。目前尚在醫學觀察共有９９７名無症狀感染者，其中境外輸入佔

１３０人。（ａｃ）

