【創板改革】中金：改革能短期提升交投，中資券商股有望受益

《經濟通通訊社２８日專訊》中央深改委會議審議通過《創業板改革並試點註冊制總體實施

方案》，中證監發布了四部規章制度，向社會公開徵求意見，這意味著創業板改革並試點註冊制

的啟動。中金認為，創業板註冊制啟動將帶來的短期交易活躍度提升、中長期業務擴容以及模式

升級，對於目前估值偏低的中資券商股有望迎來估值修復。

中金分析師姚澤宇在報告中指出，深化資本市場改革有望帶來投銀業務的擴容，同時，交易

機制的放寬以及更多新經濟企業的上市有望提振交投活躍度，增厚經紀相關業務收入。

報告預料，今年科創板推進、創業板註冊制試點、再融資鬆綁有望為股權承銷業務帶來明顯

成長。而創業板轉融券機制的優化有助於完善多空平衡機制，促進融券規模的提升。科創板的推

出及創業板註冊制的實施使得一級市場投資退出通道更通暢，券商直投業務以及創投企業有望受

益。

該行看好低估值的頭部券商、經紀及投銀業務佔比較高的特色券商、以及高彈性的互金龍頭

，如東方財富（深：３０００５９）和同花順（深：３０００３３）。（ａｃ）



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