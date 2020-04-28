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28/04/2020 09:37

【創板改革】中金：改革能短期提升交投，中資券商股有望受益

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中央深改委會議審議通過《創業板改革並試點註冊制總體實施
方案》，中證監發布了四部規章制度，向社會公開徵求意見，這意味著創業板改革並試點註冊制
的啟動。中金認為，創業板註冊制啟動將帶來的短期交易活躍度提升、中長期業務擴容以及模式
升級，對於目前估值偏低的中資券商股有望迎來估值修復。
　　中金分析師姚澤宇在報告中指出，深化資本市場改革有望帶來投銀業務的擴容，同時，交易
機制的放寬以及更多新經濟企業的上市有望提振交投活躍度，增厚經紀相關業務收入。
　　報告預料，今年科創板推進、創業板註冊制試點、再融資鬆綁有望為股權承銷業務帶來明顯
成長。而創業板轉融券機制的優化有助於完善多空平衡機制，促進融券規模的提升。科創板的推
出及創業板註冊制的實施使得一級市場投資退出通道更通暢，券商直投業務以及創投企業有望受
益。
　　該行看好低估值的頭部券商、經紀及投銀業務佔比較高的特色券商、以及高彈性的互金龍頭
，如東方財富（深：３０００５９）和同花順（深：３０００３３）。（ａｃ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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