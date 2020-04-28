【創板改革】中銀國際：創業板註冊制細則有望年內落地

《經濟通通訊社２８日專訊》深圳創業板改革並試點註冊制總體實施方案獲通過，中銀國際

發表報告認為，正式細則有望年內落地。參考上海科創板的經驗，科創板從宣布創立到正式開市

只用了２６０天，創業板註冊制改革周期有望更短。

報告指，同上海科創板相比，此次創業板註冊制有四方面不同，一是建立滬深交易所審核工

作協調機制，保持審核標準尺度一致，避免形成搶資源情況；

二是明確在審企業銜接安排，確保向註冊制過渡；

三是再融資和併購重組涉及公開發行的同步實施註冊制；

四是不再強制保薦機構全面跟投，僅強制跟投四類「特殊」企業。



＊國信證券：創業板改革利好股市＊



國信證券認為，創業板的註冊制改革是一項重大改革，有利於完善資本市場制度建設、豐富

相關金融產品、增強市場活力、提振投資者人氣。從目前最新的統計數據來看，創業板上市公司

總共８０７家，總市值約６﹒８萬億元人民幣，在上海證券交易所與深圳證券交易所中上市公司

和總市值佔比分別為２１％和１１％，預計未來創業板有望在整個資本市場建設中發揮更大的作

用。

此次改革對股票市場是一個利好，在當前全球市場流動性相對充裕的背景下，預計市場的投

資熱點和投資機會（特別是創業板的機會）將有望不斷湧現。從歷史經驗來看，每每類似的改革

發生後，市場會出現一波成長股的行情。Ａ股市場中２０１９年科創板推出後並沒有扼殺創業板

，反而是在下半年開啟了一波科技股大行情。（ｃｔ）

