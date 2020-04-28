《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６點子，報
７﹒０８３０，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０８３６。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７１０，較上個交易日跌７點子，上個
交易日報７﹒０７０３。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新點評稱，美聯儲可能不會在本周議息會議上
提出新的貨幣刺激計劃，而歐洲央行可能會提示進一步寬鬆；預計美元指數可能會繼續反彈，而
人民幣匯率也將再次考驗７﹒１０關口。（ｊｔ）
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28/04/2020 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６點子，報７﹒０８３０
《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６點子，報
７﹒０８３０，上個交易日即期匯率收盤報７﹒０８３６。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０７１０，較上個交易日跌７點子，上個
交易日報７﹒０７０３。
招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新點評稱，美聯儲可能不會在本周議息會議上
提出新的貨幣刺激計劃，而歐洲央行可能會提示進一步寬鬆；預計美元指數可能會繼續反彈，而
人民幣匯率也將再次考驗７﹒１０關口。（ｊｔ）
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