【中概噩夢】中證監就瑞幸案與ＳＥＣ溝通，中概股跨國審計亮綠燈

《經濟通通訊社２８日專訊》深陷財務造假醜聞的瑞幸咖啡遭監管進駐調查，中證監昨日（

２７）公布，已經派駐調查組進駐瑞幸咖啡多日，由於瑞幸是美國上市企業，所以本案是新《證

券法》生效以來中證監首宗「長臂管轄」案。

美國證券交易委員會（ＳＥＣ）早前曾向中證監發函，希望中方配合對瑞幸咖啡展開徹底調

查。中證監昨晚再發聲，稱中證監在第一時間已對外表明對瑞幸案的嚴正立場，並就跨境監管合

作事宜與ＳＥＣ溝通，ＳＥＣ作出了「積極回應」。

中證監又表示，對跨境監管合作一向持積極態度，支持境外證券監管機構查處其轄區內上市

公司財務造假行為。在國際證監會組織（ＩＯＳＣＯ）多邊備忘錄等合作框架下，中證監已向多

家境外監管機構提供２３家境外上市公司相關審計工作底稿，其中向ＳＥＣ和美國公眾公司會計

監督委員會（ＰＣＡＯＢ）提供的共計１４家。此外，２０１９年１０月中美雙方對香港會計師

事務所審計的、存放在中國內地的在美上市公司審計工作底稿調取事宜也達成了共識，中證監強

調目前合作渠道是暢通的。



＊中證監：願意與ＳＥＣ加強合作＊



美國政府曾多次表示無法對中概股進行審計，為此ＳＥＣ和中國政府已進行了長達十年的鬥

爭，瑞幸案令這個問題被擺上枱面，ＳＥＣ日前曾公開表示，避免投資中國企業，因中國企業在

公開信息方面存在問題。

對於ＰＣＡＯＢ要求入境檢查在ＰＣＡＯＢ註冊的中國會計師事務所，中證監開腔回應指，

雙方合作從未停止，一直在尋找一個各方都能接受的檢查方案。中證監更擺出時間線，強調該會

多次向ＰＣＡＯＢ提出對會計師事務所開展聯合檢查的具體方案建議，最近一次是在今年４月３

日，即是瑞幸咖啡自曝家醜股價暴跌後的翌日。

中證監最後表示，願意與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違

規行為，依法保護各國投資者合法權益。（ｅｙ）

