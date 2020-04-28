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28/04/2020 11:29

【創板改革】交銀國際洪灝：註冊制暫不會導致Ａ股流動性不足

　　《經濟通通訊社２８日專訊》創業板啟動改革並試點註冊制，引發市場不少擔憂的聲音，曾
為科創板上市專家之一的交銀國際研究部主管洪灝一向支持註冊制，他今日發表評論文章，就投
資者提出的多個疑問作回應。
　　有投資者擔心註冊制出爐後會攤薄資金池，Ａ股成交呈兩極分化。洪灝認為這是最不合邏輯
的憂慮，因為人行資產負債表規模堪比美聯儲，且在向市場持續放水，流動性在目前階段並非主
要矛盾；亦有人指出註冊制令企業上市變得比以前容易，殼公司的估值將縮水，洪灝認為註冊制
能把殼公司鎖定的資金釋放到市場上，恰恰是市場改革成功的體現。
　　註冊制放鬆上市監管，上市公司質素或變得更差，洪灝指出這個擔憂在任何市場都存在，關
鍵在於嚴格信息披露及嚴懲違規上，如果上市公司首發估值過高，市場將通過破發等方式進行估
值調整。洪灝特別提到，部分獲准上市的公司盡管盈利有限市盈率奇高，但這不是判斷新興成長
型公司投資機會的準則，否則投資者會錯過優質公司。
　　至於有人認為在國際市場疲軟、市場史詩級波動的時候進行創業板註冊制改革，並非最好的
時候。洪灝認為任何時候都是改革最好的時候，不要讓短期市場的波動牽制長期改革的步伐。
（ｅｙ）

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