【上海特寫】連鎖餐廳接連推出人造肉產品，噱頭還是風口？

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》肯德基和星巴克兩大連鎖餐飲巨頭上周接

連在國內推出人造肉產品 「植培黃金雞塊」和「別樣牛肉」菜單。那些存在於實驗室里的高

科技食品終於出現在人們的餐桌上，投資者表現興奮，Ａ股市場上的人造肉概念一片歡騰，人造

肉原料供應商豐樂種業（深：０００７１３）、雙塔食品（深：００２４８１）曾錄漲停。

人造肉可以分為植物肉和培育肉兩大類，其中培育肉是利用動物幹細胞培育而成，本質上仍

屬於動物肉。而目前市面上出售的「人造肉」基本都是用大豆蛋白、植物油、調味料等加工而成

的植物肉，類似於中國傳統的「素肉」，以豆製品來模擬肉的口感，並運用調味料來展現肉的味

道，就類似我們常吃的「素雞」、「素鴨」。只是相比素肉，人造肉的科技含量更高，在口感、

色澤和型態上更加接近真正的肉類。

聽聞星巴克推出人造肉食品後，記者馬上去購買了一份「別樣牛肉．經典千層面」嚐鮮。由

於千層麵中使用到的是肉糜，吃起來只能感覺到很微小的顆粒，略帶嚼勁，但缺乏肉的紋理感；

而且整份千層麵的醬料味十分濃郁，無法嚐出肉香。在價格上，肯德基的植培雞塊試吃價只要１

﹒９９元人民幣，相當划算，試吃券剛剛推出就被搶購一空，估計產品正式上市後價格會有所上

漲；而星巴克的人造肉千層麵一份要價６９元人民幣，較店內的普通餐點略貴，據記者觀察，購

買人造肉餐點的客戶並不多。

凱度消費者指數大中華區總經理虞堅對《經濟通通訊社》表示，隨著連鎖餐廳和一些外國超

市開賣人造肉，這無疑將加速消費者對人造肉的了解。目前國內消費者購買人造肉的意識還沒有

形成，所以人造肉真正流行起來還需要一定時間。



＊中國人造肉市場具潛力，行業國標未有出台時間表＊



現時人造肉剛剛投入中國市場，不僅價格貴，其口感和味道也無法比擬真正的肉類，因此可

以預見，人造肉還有諸多難題需要攻克，短期內仍難以取代真正的肉類。那麼人造肉在中國市場

是否還具有發展潛力呢？

虞堅表示，人造肉不僅給素食者提供了新選擇，也將受到環保主義者的偏愛，因為人造肉的

培育去掉了動物養殖環節，這樣就能減少因養殖動物而產生的資源消耗和環境污染。凱度做的一

項調查顯示，中國約有２７％的消費者屬於環境友好型消費者，他們認同環保及可持續發展的理

念，並會身體力行地作出環保的消費行動，雖然這一比例低於全球３０％水平，但從人口基數來

說還是很多的，他們將成為人造肉的受眾。

「人造肉行業仍是一個風口，中國有潛力去發展這個市場。現時的中產階級的消費者秉持著

對環境負責任的態度，還是非常願意去嘗試這類新的產品。不過，人造肉企業對技術要求比較高

，前期研究投入很大，不排除有一些跟風的，如果品牌沒有建立好，那麼跟風只會把產業做壞。

」虞堅提醒道。

的確，雖然國內已經有不少公司開始布局人造肉產業，但行業並沒有門檻或統一的標準，如

果其中混有一些存在嚴重食安風險的企業，那可能就會造成人造肉行業的食品安全事故。目前國

內也正在加快彌補這一塊的空白。今年１月，中國肉類食品綜合研究中心主任、北京食品科學研

究院院長王守偉在一個活動上透露，目前「人造植物肉」國標正在制定中，但未有出台時間表。

此外，中國工程院已啟動「中國工程院戰略咨詢項目生物培育肉發展戰略研究」項目，將從戰略

層面研究「培育肉」。

