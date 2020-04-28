【創板改革】深圳創業板改革比肩上海科創板，定位互補競爭難免

《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》中央全面深化改革委員會２７日召開會議審議通過

了《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，繼上海科創板後，深圳創業板即將進入註冊制時

代。

事實上創業板改革早已有跡可循，新修訂《證券法》今年３月生效，明確全面推行註冊制，

並取消發行審核委員會制度，自去年起市場便普遍預測，和科創板定位較相似的創業板將成為註

冊制試點。不過，即將進行改革的創業板，部分規則參考了科創板，難免出現定位重疊的問題，

其帶來最直觀的影響，就是今早開市科創板股票近乎全線急跌。

那麼創業板與科創板又有何不同？中證監解釋，創業板主要服務成長型創新創業企業，支持

傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合；科創板面向世界科技前沿、經濟主戰場

、國家重大需求，主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業

。



＊創業板比科創板標的更豐富＊



據《經濟通通訊社》整合資料後，可以發現，改革後的創業板，除了實施註冊制之外，還歡

迎同股不同權及未盈利企業上市，新上市股票首五日將不設漲跌幅，之後漲跌幅限制從目前的

１０％調整為２０％，同時引入盤後定價交易方式（見另表），在很多方面都和科創板大同小異

，這就像是深交所為對撼上交所而推出的「競品」。

創業板的上市條件，最大的改變在於明確了未盈利企業上市標準：預計市值不低於５０億元

（人民幣．下同），且最近一年營業收入不低於３億元，便可申請上市（新制生效後一年內暫不

實施）。相比起科創板的上市要求，若企業市值在４０億元之上，只要證明業務獲國家批准、有

階段性成果，兼獲知名投資機構投資，便可申請科創板上市，而毋須其他財務要求，這樣看來，

未盈利公司在創業板上市的難度比科創板要高。

不過已盈利企業方面，創業板上市條件比以往大幅提高，但仍比科創板寬鬆些少，最近兩年

盈利且累計利潤不低於５０００萬元的企業，便可申請上市，而同一情況下申請科創板則還需要

滿足「預計市值不低於１０億元」的要求。創業板另外還對紅籌或同股不同權企業提供另一套上

市標準，預計市值不低於１００億元，或預計市值不低於５０億元，且去年營業收入不低於５億

元，便可以申請上市，但前提是去年必須要盈利。

在這個對比下，不難理解科創板市場的今日反應如此強烈，創業板的硬性上市條件和科創板

相若，亦同樣享受註冊制帶來的寬鬆上市監管，兩板處在同一起跑線上競爭，不過創業板至今已

經有超過８００家上市公司，總市值達到６﹒８萬億元，昨日（２７日）成交量超過１０００億

元，科創板則只有約百家上市公司，總市值１﹒３萬億元，昨日成交量更只有１３５﹒６１億元

的低水平，由於標的太少，科創板５０指數至今未能面世。在此情況下，企業若從兩板中選擇上

市地，理應會偏好於成交更旺、更具投資人集聚的創業板。



＊註冊制新股搶灘，監管加快出清問題上市公司＊



註冊制加速企業上市速度的另一面，就是要加速不良上市公司退市，所以深交所完善退市指

標，將淨利潤連續虧損指標調整為「扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤為負且營業收入低於１

億元」的復合指標，新增「連續２０個交易日市值低於５億元」的交易類退市指標和「信息披露

或者規範運作存在重大缺陷且未按期改正」的規範類退市指標等，加大「僵屍」企業和空殼公司

的出清力度，與此同時退市流程也得到了簡化。

有市場人士擔憂，企業加速上市會引發Ａ股凍資潮，在重磅新股上市時吸走一部分市場資金

，削弱市場流動性，甚至產生成交量兩極分化的效果。不過曾為科創板上市專家之一的交銀國際

研究部主管洪灝認為，這是最不合邏輯的憂慮，因為人行資產負債表規模堪比美聯儲，且在向市

場持續放水，流動性在目前階段並非主要矛盾；至於殼公司的估值將因此縮水，洪灝認為註冊制

能把殼公司鎖定的資金釋放到市場上，恰恰是市場改革成功的體現。

