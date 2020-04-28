【創板改革】深圳創業板改革比肩上海科創板，定位互補競爭難免

《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》中央全面深化改革委員會２７日召開會議審議通過
了《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，繼上海科創板後，深圳創業板即將進入註冊制時
代。
事實上創業板改革早已有跡可循，新修訂《證券法》今年３月生效，明確全面推行註冊制，
並取消發行審核委員會制度，自去年起市場便普遍預測，和科創板定位較相似的創業板將成為註
冊制試點。不過，即將進行改革的創業板，部分規則參考了科創板，難免出現定位重疊的問題，
其帶來最直觀的影響，就是今早開市科創板股票近乎全線急跌。
那麼創業板與科創板又有何不同？中證監解釋，創業板主要服務成長型創新創業企業，支持
傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合；科創板面向世界科技前沿、經濟主戰場
、國家重大需求，主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業
。
＊創業板比科創板標的更豐富＊
據《經濟通通訊社》整合資料後，可以發現，改革後的創業板，除了實施註冊制之外，還歡
迎同股不同權及未盈利企業上市，新上市股票首五日將不設漲跌幅，之後漲跌幅限制從目前的
１０％調整為２０％，同時引入盤後定價交易方式（見另表），在很多方面都和科創板大同小異
，這就像是深交所為對撼上交所而推出的「競品」。
創業板的上市條件，最大的改變在於明確了未盈利企業上市標準：預計市值不低於５０億元
（人民幣．下同），且最近一年營業收入不低於３億元，便可申請上市（新制生效後一年內暫不
實施）。相比起科創板的上市要求，若企業市值在４０億元之上，只要證明業務獲國家批准、有
階段性成果，兼獲知名投資機構投資，便可申請科創板上市，而毋須其他財務要求，這樣看來，
未盈利公司在創業板上市的難度比科創板要高。
不過已盈利企業方面，創業板上市條件比以往大幅提高，但仍比科創板寬鬆些少，最近兩年
盈利且累計利潤不低於５０００萬元的企業，便可申請上市，而同一情況下申請科創板則還需要
滿足「預計市值不低於１０億元」的要求。創業板另外還對紅籌或同股不同權企業提供另一套上
市標準，預計市值不低於１００億元，或預計市值不低於５０億元，且去年營業收入不低於５億
元，便可以申請上市，但前提是去年必須要盈利。
在這個對比下，不難理解科創板市場的今日反應如此強烈，創業板的硬性上市條件和科創板
相若，亦同樣享受註冊制帶來的寬鬆上市監管，兩板處在同一起跑線上競爭，不過創業板至今已
經有超過８００家上市公司，總市值達到６﹒８萬億元，昨日（２７日）成交量超過１０００億
元，科創板則只有約百家上市公司，總市值１﹒３萬億元，昨日成交量更只有１３５﹒６１億元
的低水平，由於標的太少，科創板５０指數至今未能面世。在此情況下，企業若從兩板中選擇上
市地，理應會偏好於成交更旺、更具投資人集聚的創業板。
＊註冊制新股搶灘，監管加快出清問題上市公司＊
註冊制加速企業上市速度的另一面，就是要加速不良上市公司退市，所以深交所完善退市指
標，將淨利潤連續虧損指標調整為「扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤為負且營業收入低於１
億元」的復合指標，新增「連續２０個交易日市值低於５億元」的交易類退市指標和「信息披露
或者規範運作存在重大缺陷且未按期改正」的規範類退市指標等，加大「僵屍」企業和空殼公司
的出清力度，與此同時退市流程也得到了簡化。
有市場人士擔憂，企業加速上市會引發Ａ股凍資潮，在重磅新股上市時吸走一部分市場資金
，削弱市場流動性，甚至產生成交量兩極分化的效果。不過曾為科創板上市專家之一的交銀國際
研究部主管洪灝認為，這是最不合邏輯的憂慮，因為人行資產負債表規模堪比美聯儲，且在向市
場持續放水，流動性在目前階段並非主要矛盾；至於殼公司的估值將因此縮水，洪灝認為註冊制
能把殼公司鎖定的資金釋放到市場上，恰恰是市場改革成功的體現。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇