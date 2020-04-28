【創板改革】表列創業板擬改革內容及科創板之異同

《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》表列創業板擬改革內容及科創板之異同：





創業板 科創板

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上市主體 ｜ 符合國家產業政策及環保政策； ｜ 應符合科創板定位、依靠核心技術

｜ 新規支持已盈利且具有一定規模的 ｜ 開展生產經營、據較強成長性；

｜ 特殊股權結構企業、紅籌企業上市 ｜ 以及紅籌企業

｜ ｜

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盈利公司 ｜ 普通企業： ｜ 預計市值不低於１０億元，最近兩年

上市條件 ｜ 最近兩年淨利潤均為正，且累計淨 ｜ 淨利潤均為正，且累計淨利潤不低於

｜ 利潤不低於５０００萬元； ｜ ５０００萬元；

｜ 或預計市值不低於１０億元，最近 ｜ 或預計市值不低於１０億元，最近一

｜ 一年淨利潤為正，且營業收入不低 ｜ 年淨利潤為正，且營業收入不低於１

｜ 於１億元 ｜ 億元

｜ ｜

｜ 紅籌或同股不同權企業： ｜

｜ 預計市值不低於１００億元，去年 ｜

｜ 盈利； ｜

｜ 或預計市值不低於５０億元，去年 ｜

｜ 盈利，且營業收入不低於５億元 ｜

｜ ｜

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未盈利公司 ｜ 滿足以下條件可上市： ｜ 滿足其中一項條件可上市：

上市條件 ｜ 預計市值不低於５０億元，且去年 ｜ １﹒預計市值不低於２０億元

｜ 營業收入不低於３億元，惟新制生 ｜ ＋去年營收不低於３億元

｜ 效一年內暫不實施，之後再做評估 ｜ ＋近三年研發投入佔營收不低於

｜ （不包括紅籌企業或特殊股權結構 ｜ １５％

｜ 企業） ｜

｜ ｜ ２﹒預計市值不低於２０億元

｜ ｜ ＋去年營收不低於３億元

｜ ｜ ＋近三年經營活動產生現金流量

｜ ｜ 淨額不低於１億元

｜ ｜

｜ ｜ ３﹒預計市值不低於３０億元

｜ ｜ ＋去年營收不低於３億元

｜ ｜

｜ ｜ ４﹒預計市值不低於４０億元

｜ ｜ ＋主要業務或產品獲國家批准

｜ ｜ ＋有階段性成果

｜ ｜ ＋獲知名投資機構投資

｜ ｜

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同股不同權 ｜ 允許 ｜ 允許

企業上市 ｜ ｜

｜ ｜

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漲跌幅 ｜ 首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌 ｜ 首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌

｜ 幅度為２０％ ｜ 幅度為２０％

｜ ｜

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投資者門檻 ｜ １０萬元資金＋兩年投資經驗 ｜ ５０萬元資金＋兩年投資經驗

｜ ｜

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融資融券 ｜ 上市首日起可作為融資融券標的 ｜ 上市首日起可作為融資融券標的

｜ ｜

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盤後交易 ｜ 允許 ｜ 允許

｜ 將引入盤後定價交易方式 ｜ 設固定價格交易機制，以收盤價為成

｜ ｜ 交價，上交所按照時間優先原則對收

｜ ｜ 盤定價申報進行逐筆連續撮合

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＊深交所仍在就改革公開征求意見，改革具體內容可能會有修改

＊貨幣單位為人民幣

