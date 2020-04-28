  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2020 15:47

【創板改革】表列創業板擬改革內容及科創板之異同

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》表列創業板擬改革內容及科創板之異同：

　
　　　　　　　　　　　　　創業板　　　　　　　　　　　　　　　　　科創板
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上市主體　　｜　符合國家產業政策及環保政策；　　｜　應符合科創板定位、依靠核心技術
　　　　　　｜　新規支持已盈利且具有一定規模的　｜　開展生產經營、據較強成長性；
　　　　　　｜　特殊股權結構企業、紅籌企業上市　｜　以及紅籌企業
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈利公司　　｜　普通企業：　　　　　　　　　　　｜　預計市值不低於１０億元，最近兩年
上市條件　　｜　最近兩年淨利潤均為正，且累計淨　｜　淨利潤均為正，且累計淨利潤不低於
　　　　　　｜　利潤不低於５０００萬元；　　　　｜　５０００萬元；
　　　　　　｜　或預計市值不低於１０億元，最近　｜　或預計市值不低於１０億元，最近一
　　　　　　｜　一年淨利潤為正，且營業收入不低　｜　年淨利潤為正，且營業收入不低於１
　　　　　　｜　於１億元　　　　　　　　　　　　｜　億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　紅籌或同股不同權企業：　　　　　｜
　　　　　　｜　預計市值不低於１００億元，去年　｜
　　　　　　｜　盈利；　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　或預計市值不低於５０億元，去年　｜
　　　　　　｜　盈利，且營業收入不低於５億元　　｜
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
未盈利公司　｜　滿足以下條件可上市：　　　　　　｜　滿足其中一項條件可上市：
上市條件　　｜　預計市值不低於５０億元，且去年　｜　１﹒預計市值不低於２０億元
　　　　　　｜　營業收入不低於３億元，惟新制生　｜　　　＋去年營收不低於３億元
　　　　　　｜　效一年內暫不實施，之後再做評估　｜　　　＋近三年研發投入佔營收不低於
　　　　　　｜　（不包括紅籌企業或特殊股權結構　｜　　　１５％
　　　　　　｜　企業）　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　２﹒預計市值不低於２０億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋去年營收不低於３億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋近三年經營活動產生現金流量
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　淨額不低於１億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　３﹒預計市值不低於３０億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋去年營收不低於３億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　４﹒預計市值不低於４０億元
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋主要業務或產品獲國家批准
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋有階段性成果
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　＋獲知名投資機構投資
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
同股不同權　｜　允許　　　　　　　　　　　　　　｜　允許
企業上市　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
漲跌幅　　　｜　首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌　｜　首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌
　　　　　　｜　幅度為２０％　　　　　　　　　　｜　幅度為２０％
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
投資者門檻　｜　１０萬元資金＋兩年投資經驗　　　｜　５０萬元資金＋兩年投資經驗
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
融資融券　　｜　上市首日起可作為融資融券標的　　｜　上市首日起可作為融資融券標的
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盤後交易　　｜　允許　　　　　　　　　　　　　　｜　允許
　　　　　　｜　將引入盤後定價交易方式　　　　　｜　設固定價格交易機制，以收盤價為成
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　交價，上交所按照時間優先原則對收
　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　盤定價申報進行逐筆連續撮合
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊深交所仍在就改革公開征求意見，改革具體內容可能會有修改
＊貨幣單位為人民幣

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/04/2020
【創板改革】深圳創業板改革比肩上海科創板　定位互補競爭難免
生財有道28/04/2020
善用AI助可持續發展 嚴格指引減風險
生財有道28/04/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中芯中線有望見16元
FOCUS28/04/2020
【FOCUS】創板註冊制終拍板　家庭資產重置或迎機會
中國故事28/04/2020
【上海特寫】連鎖餐廳接連推出人造肉產品　噱頭還是風口？
生財有道28/04/2020
港股反彈：市場情緒有所好轉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Yahoo派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金