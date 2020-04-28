【創板改革】表列創業板擬改革內容及科創板之異同

《經濟通通訊社記者楊英傑２８日報道》表列創業板擬改革內容及科創板之異同：
創業板 科創板
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上市主體 ｜ 符合國家產業政策及環保政策； ｜ 應符合科創板定位、依靠核心技術
｜ 新規支持已盈利且具有一定規模的 ｜ 開展生產經營、據較強成長性；
｜ 特殊股權結構企業、紅籌企業上市 ｜ 以及紅籌企業
｜ ｜
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盈利公司 ｜ 普通企業： ｜ 預計市值不低於１０億元，最近兩年
上市條件 ｜ 最近兩年淨利潤均為正，且累計淨 ｜ 淨利潤均為正，且累計淨利潤不低於
｜ 利潤不低於５０００萬元； ｜ ５０００萬元；
｜ 或預計市值不低於１０億元，最近 ｜ 或預計市值不低於１０億元，最近一
｜ 一年淨利潤為正，且營業收入不低 ｜ 年淨利潤為正，且營業收入不低於１
｜ 於１億元 ｜ 億元
｜ ｜
｜ 紅籌或同股不同權企業： ｜
｜ 預計市值不低於１００億元，去年 ｜
｜ 盈利； ｜
｜ 或預計市值不低於５０億元，去年 ｜
｜ 盈利，且營業收入不低於５億元 ｜
｜ ｜
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未盈利公司 ｜ 滿足以下條件可上市： ｜ 滿足其中一項條件可上市：
上市條件 ｜ 預計市值不低於５０億元，且去年 ｜ １﹒預計市值不低於２０億元
｜ 營業收入不低於３億元，惟新制生 ｜ ＋去年營收不低於３億元
｜ 效一年內暫不實施，之後再做評估 ｜ ＋近三年研發投入佔營收不低於
｜ （不包括紅籌企業或特殊股權結構 ｜ １５％
｜ 企業） ｜
｜ ｜ ２﹒預計市值不低於２０億元
｜ ｜ ＋去年營收不低於３億元
｜ ｜ ＋近三年經營活動產生現金流量
｜ ｜ 淨額不低於１億元
｜ ｜
｜ ｜ ３﹒預計市值不低於３０億元
｜ ｜ ＋去年營收不低於３億元
｜ ｜
｜ ｜ ４﹒預計市值不低於４０億元
｜ ｜ ＋主要業務或產品獲國家批准
｜ ｜ ＋有階段性成果
｜ ｜ ＋獲知名投資機構投資
｜ ｜
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同股不同權 ｜ 允許 ｜ 允許
企業上市 ｜ ｜
｜ ｜
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漲跌幅 ｜ 首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌 ｜ 首五日不設漲跌幅限制，之後漲跌
｜ 幅度為２０％ ｜ 幅度為２０％
｜ ｜
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投資者門檻 ｜ １０萬元資金＋兩年投資經驗 ｜ ５０萬元資金＋兩年投資經驗
｜ ｜
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融資融券 ｜ 上市首日起可作為融資融券標的 ｜ 上市首日起可作為融資融券標的
｜ ｜
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盤後交易 ｜ 允許 ｜ 允許
｜ 將引入盤後定價交易方式 ｜ 設固定價格交易機制，以收盤價為成
｜ ｜ 交價，上交所按照時間優先原則對收
｜ ｜ 盤定價申報進行逐筆連續撮合
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＊深交所仍在就改革公開征求意見，改革具體內容可能會有修改
＊貨幣單位為人民幣
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