【ＦＯＣＵＳ】創板註冊制終拍板，家庭資產重置或迎機會

【ＦＯＣＵＳ】科創板上市企業即將破百之際，中央深改委周一（２７日）拍板有十年史

的創業板同試行註冊制；改革要點並包括：允許虧損企業上市、新增個人投資者交易門檻、新股

前５日不設漲跌幅限制、存量股票日波幅倍增至２０％。

繼去年７月科創板誕生後，創業板亦迎大變革，Ａ股「全面註冊制化」再邁一步，或有望加

快隨游資起舞的「偽概念股」出清，及打擊一眾擁殼自重的「殭屍股」。而中國家庭近六成資產

重注於住房，或是時候深挖成長型優質公司，分散全球市場史詩級大波動中的財富風險。



＊允虧損企業上市，日波幅將倍增至２０％＊



有「ＳＴＡＲ」及「中國納斯達克」之稱的科創板，自去年７月２２日正式開市，經註冊制

上市的企業已達９９家。試驗田運行９個月後，中央深改委昨再拍板將以信息披露為核心的註冊

制推廣至創業板。

據中證監徵求意見稿，開市逾十年（２００９年１０月３０日）的創業板主要改革要點包括

：（１）允許虧損企業上市（惟一年內暫不實施）；（２）新增個人投資者交易門檻

（前２０個交易日日均資產不低於１０萬元，且具備２４個月Ａ股交易經驗）；（３）新股上市

前五日不設漲跌幅；（４）新股上市五日後及存量股，每日漲跌幅限制從目前的１０％調整為２

０％。

市場預計，創業板註冊制有望年內正式落地，那麼其與科創板又有何不同？中證監解釋，創

業板主要服務成長型創新創業企業，支持傳統產業與新技術、新產業、新業態、新模式深度融合

；科創板面向世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求，主要服務於符合國家戰略、突破關鍵

核心技術、市場認可度高的科技創新企業。



＊現六成資產重倉磚頭，是時深挖成長公司＊



要論今次改革最吸睛之處，當屬每日漲跌限制將翻倍至２０％，此會否加劇市場波動及導致

散戶追漲殺跌損失更慘重？數據顯示，現時９９間科創板上市企業，其累計逾１﹒１萬個交易日

中，僅出現過８２次漲跌停板。倘若創業板未來波幅同擴至２０％，理論上，游資拉動股價漲跌

停「打板」、誘使散戶追跟的成本將大增，或令「偽概念股」炒作降溫，並加速垃圾股出清。

此外，註冊制將大幅縮短企業上市時間（發行上市審核時間最長為３個月），從而降低上市

成本，恐打擊一眾擁殼自重的「殭屍股」，令其估值縮水。以中國忠旺（０１３３３）上月宣布

重啟借殼回Ａ的中房股份（滬：６００８９０）為例，其年報披露的公司在職員工僅得

２０人。

至於創業板試行註冊制的終極意義，或意味Ａ股「全面註冊制化」邁進及未來家庭資產重新

配置機會。據人行近日公布的城鎮居民家庭資產負債大型調查，國人近六成（５９﹒１％）身家

重注於磚頭（住房），而金融資產僅佔２０﹒４％。換言之，倘未來房價大跌或個人收入銳減，

或引發家庭流動性風險；而股票等風險資產持有比例偏低，或同降低大放水時期抵禦通脹能力。

或是時候深挖、買入並長期持有低估值、高潛力的成長型優質公司，分散全球市場史詩級大

波動中的財富風險。

