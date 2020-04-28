【新冠肺炎】聶德權：政府部門已就逐步恢復公共服務準備就緒

《經濟通通訊社２８日專訊》政府發言人今日宣布，在繼續保持高度警覺和採取所有必要的

預防措施下，將於下周一（４日）起逐步恢復公共服務。公務員事務局局長聶德權今日到訪運輸

署和社會福利署，了解部門在恢復提供公共服務方面所作的準備。他表示喜見部門已經準備就緒

，致力在保障公眾健康的前提下為市民提供所需公共服務。

政府發言人表示，第一階段將於５月４日開始，屆時公共服務將盡可能恢復正常服務時間，

例如康樂及文化事務署的個別戶外設施包括網球場及運動場內的緩跑徑將重新開放；香港房屋委

員會逐步恢復「出售居者有其屋計劃單位２０１９」的選樓服務；運輸署將恢復駕駛考試的路試

；以及社會福利署的社會保障辦事處將恢復正常開放時間提供服務，並與營辦有關服務的非政府

機構商討，為逐步恢復提供早前因疫情而縮減或暫停為長者及殘疾人士的各項到戶或中心為本服

務。

發言人稱會在第一階段恢復向公眾開放的公共設施採取措施，避免群組聚集，以免違反禁止

多於四人群組聚集的規例和減少人群。各政策局和部門將會就最新的服務安排另行作出宣布。抗

疫督導委員會暨指揮中心會繼續密切留意疫情的發展，以決定第二階段全面恢復正常服務的時間

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