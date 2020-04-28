  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2020 07:53

【企業盈警】裕元集團（００５５１）料首季蝕最多７０００萬美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，預期截至３月３１日止首季虧
損介乎約６０００萬至７０００萬美元，而去年同期純利約７５００萬美元。
　　該集團指，虧損主因２０１９新型冠狀病毒疫情所致，包括寶勝國際（０３８１３）首季錄
淨虧損約１﹒６７億元人民幣，而本身製造業務包括鞋履、鞋底和配件等營業收入約１２﹒６１
億美元，下跌約９﹒６％，主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情導致若干製造設施營運效率下降，導致出
貨延遲。至於疫情導致農曆新年後於內地廠區復工延遲；同時亦對其供應鏈帶來不利影響，若干
原材料短缺，需對產能進一步調整。目前內地大部分廠房及寶勝超過９８％直營店舖及加盟店舖
均已恢復營運。
　　然而，該集團指，ＣＯＶＩＤ－１９於美國及歐洲的蔓延已重挫全球消費者對運動鞋履需求
，其連鎖效應對鞋履製造商及運動用品零售商均帶來負面影響。此外，各個東南亞國家政府實施
封城及其他社交疏離措施，預期將進一步影響其於該地區製造設施營運效率，或導致工廠暫時關
閉及產能進一步調整。該集團將專注於現金流量管理，包括評估今年資本開支項目時更審慎。
　　該集團預期於５月１４日公布業績。（ｗｈ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS27/04/2020
【FOCUS】原油、紫金、大家樂……　「黑天鵝」輪流轉
生財有道27/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：中興22元以下可吸首注
興證快訊27/04/2020
雲技術
生財有道24/04/2020
《股市一周》期油急瀉且傳治肺炎新藥效用成疑　港股周挫548點
生財有道24/04/2020
《嚟緊炒D乜》騰訊季績惹憧憬＋新遊戲推出　股價借勢炒起！
專訪24/04/2020
【專訪】眾安銀行：疫情對業務影響不大　冀5年內達收支平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Yahoo派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金