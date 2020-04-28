【企業盈警】裕元集團（００５５１）料首季蝕最多７０００萬美元

《經濟通通訊社２８日專訊》裕元集團（００５５１）公布，預期截至３月３１日止首季虧

損介乎約６０００萬至７０００萬美元，而去年同期純利約７５００萬美元。

該集團指，虧損主因２０１９新型冠狀病毒疫情所致，包括寶勝國際（０３８１３）首季錄

淨虧損約１﹒６７億元人民幣，而本身製造業務包括鞋履、鞋底和配件等營業收入約１２﹒６１

億美元，下跌約９﹒６％，主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情導致若干製造設施營運效率下降，導致出

貨延遲。至於疫情導致農曆新年後於內地廠區復工延遲；同時亦對其供應鏈帶來不利影響，若干

原材料短缺，需對產能進一步調整。目前內地大部分廠房及寶勝超過９８％直營店舖及加盟店舖

均已恢復營運。

然而，該集團指，ＣＯＶＩＤ－１９於美國及歐洲的蔓延已重挫全球消費者對運動鞋履需求

，其連鎖效應對鞋履製造商及運動用品零售商均帶來負面影響。此外，各個東南亞國家政府實施

封城及其他社交疏離措施，預期將進一步影響其於該地區製造設施營運效率，或導致工廠暫時關

閉及產能進一步調整。該集團將專注於現金流量管理，包括評估今年資本開支項目時更審慎。

該集團預期於５月１４日公布業績。（ｗｈ）

