【北水炒Ｄ乜】淨流入僅１９﹒８億人幣，買騰訊中移動沽太保石藥

《經濟通通訊社２８日專訊》歐美部分地區擬放寬封鎖措施，美股上周五（２４日）造好，

港股昨日（２７日）重上十天線（現處２４１０７）。恆指高開１９９點，報２４０３０點。隨

後，本港昨日再度零新增病例，本地地產及收租股跑出，港股反覆向好，收復１０天線（約

２４１０１點），午後道指期貨升勢擴大至３００點，報連帶港股也進一步上揚，最多升４８７

點，高見２４３１８，尾市回順，在２４３００爭持。最終恆指收報２４２８０點，升４４８點

或１﹒８８％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒８億元人民幣，增加２７﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、平安好醫生（０１８３３）；淨

賣出最多的依次是中國太保（０２６０１）、石藥集團（０１０９３）、中興通訊

（００７６３）。

主板成交８７１﹒１９億元增加５﹒２％。其中港股通成交１５３億元，佔總成交

１７﹒６％。



＊北水流入不足２０億，繼續掃騰訊＊



內地媒體報道，閱文集團內部發生人事變動，包括聯席首席執行官吳文輝在內的核心團隊將

離職，其中還包括一批中高層人員，而騰訊互娛團隊將接手進行管理。騰訊升１﹒６２％報

４１３元，北水淨買入４﹒２億元。

根據中國信通院統計分析，２０２０年第一季度申請進網的手機產品１０６款，其中５Ｇ手

機５７款，款型佔比５３﹒７７％，與 ２０１９年第四季度相比，增長１４﹒７個百分點。中

移動升２﹒６２％報６２﹒６５元，北水淨買入２﹒１億元；平醫升２﹒５２％報１１４元，北

水淨買入１﹒６億元。

中國太保升４﹒３８％報２５﹒０５元，但仍遭北水拋棄，淨賣出２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒１９

中國移動 （００９４１） ２﹒１０

平安好醫生 （０１８３３） １﹒６４

美團點評 （０３６９０） １﹒５７

建設銀行 （００９３９） ０﹒８４



淨沽出最多港股：

中國太保 （０２６０１） －１﹒９９

石藥集團 （０１０９３） －１﹒６８

中興通訊 （００７６３） －１﹒２２

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒１３

藥明生物 （０２２６９） －０﹒９０

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（ｃａ）

