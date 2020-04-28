《日入而息》匯控季績遜預期，工行多賺３％，強制檢疫延長一個月

《今天重點》﹡匯控（００００５）首季列帳基準稅前盈利按年跌４８％至３２億美元，遜

預期；匯控首季亞洲區列帳稅前利潤按年跌２５﹒３％；受疫情影響，

ＣＥＴ１或未能保持於１４％；對股息政策暫無任何指引，未打算重啟裁員

計劃；重新檢視三年計劃言之尚早，料香港區有額外預期信貸損失

﹡工行（０１３９８）首季純利升３﹒０４％，淨息差２﹒２％

﹡交行（０３３２８）首季淨利潤按年升１﹒８％至２１４﹒５億人幣

﹡政府延長強制檢疫一個月，跨境學童及商務人士可豁免；陳肇始稱抵港人士

倘內地完成檢疫，或可縮短在港檢疫

﹡下周一大部分公務員回復正常上班，分段恢復公共服務；何栢良稱下周起大

部分政府僱員回復正常上班安排合適

﹡衞生署表示本港今日無新感染個案，連續三天零確診



《即日市況》﹡連日零確診港府分段恢復公共服務，港股升２９５點收２４５７５點



《深滬股市》﹡大市好淡角力，滬綜指收跌０﹒１９％中小創新挫２％



《美元匯價》﹡留意美元兌日圓１０７╱１０８哪邊突破；歐元最新報１﹒０８８４╱

８６，日圓最新報１０６﹒５８╱６０



《公司業績》﹡匯控（００００５）首季列帳基準稅前盈利按年跌４８％至３２億美元，遜

預期；匯控首季亞洲區列帳稅前利潤按年跌２５﹒３％；受疫情影響，

ＣＥＴ１或未能保持於１４％；高盛表示匯控首季稅前盈利遜預期，信貸費

用高於預期；對股息政策暫無任何指引，未打算重啟裁員計劃；重新檢視三

年計劃言之尚早，料香港區有額外預期信貸損失

﹡楓葉教育（０１３１７）中期少賺７﹒９％，不派中期息

﹡交行（０３３２８）首季淨利潤按年升１﹒８％至２１４﹒５億人幣

﹡萬洲國際（００２８８）首季純利升８０﹒１％至３﹒５３億美元

﹡兗州煤業（０１１７１）首季純利跌３４％至１５﹒３億人幣

﹡中國鋁業（０２６００）首季純利大跌９３％至３０７２萬人幣

﹡中煤能源（０１８９８）首季淨利潤減少５８％至６﹒５億人幣

﹡深高速（００５４８）首季盈轉虧１﹒３３億人幣，料上半年純利大降

﹡華電國際（０１０７１）首季多賺５４％至１２億人幣

﹡中廣核電力（０１８１６）首季純利跌３９％至１５﹒３３億人幣

﹡廣南集團（０１２０３）首季純利跌１４﹒２％至１７９９﹒４萬元

﹡廣深鐵路（００５２５）首季盈轉虧４﹒６億人幣，疫情料損中期業績

﹡Ｓ＆Ｔ（０３９２８）料中期純利按年減少逾５０％

﹡青島港（０６１９８）首季純利升１﹒５％至９﹒９３億元人幣



《公司資訊》﹡豐盛控股（００６０７）終止收購瀋陽市廣場物業

﹡時代鄰里（０９９２８）終止收購廣州市時代融信小額貸款

﹡五洲國際（０１３６９）附屬須向上海美期及上海贊庚償還逾３﹒７億元人

民幣

﹡恆生銀行（０００１１）推出全新數碼跨境個人銀行功能；恆生銀行第一次

中期息１﹒１元，按年減少逾２１％；大摩料恆生銀行首季核心收入大致穩

定，信貸損失料增

﹡香港寬頻（０１３１０）港澳薪金資助全給員工，不會削減人手

﹡匯控（００００５）已暫緩部分轉型計劃，料今年利潤率大幅下降；匯控表

示疫情削弱財務目標能力，股息政策或受不利影響

﹡睿見教育（０６０６８）未來擴張將專注於廣東省，疫情對集團影響不大

﹡建行（００９３９）提示「五一」節假期賬戶原油投資風險

﹡港交所（００３８８）延長企業ＷＶＲ諮詢期至５月３１日



《國企紅籌》﹡中國銀行（０３９８８）秘魯分行獲機構獲授權在該國營業

﹡廣南（集團）（０１２０３）擬改名為「粵海廣南（集團）有限公司」



《中國要聞》﹡承銷費率低至萬分之三，監管對信證和興業銀行啟調查

﹡上海新授牌５個特色園區，打造生物醫藥產業創新高地；上海法院去年受理

、審結知識產權案件數量有所增加；上海將打造成為國際知識產權保護高地

﹡發改委連續第三次叫停內地成品油價格調整

﹡財政部等三部門表示延續西部大開發企業所得稅政策

﹡農業農村部表示確保全年糧食產量在１﹒３萬億斤以上；首季國內農產品出

口降幅達５﹒６％

﹡上海面向應屆高校畢業生專項招聘千名社區工作者

﹡陸家嘴金融城攜六國金融中心發倡議，保障產業鏈開放

﹡國家電網指受降電價政策影響，首季淨利潤或降為負

﹡中鋼協表示需求大降行業形勢不容樂觀，呼籲抱團取暖



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４６％，報１０６１６﹒０６點



《其他消息》﹡張震遠案自辯稱對財務報告細節不知情

﹡鄭若驊稱中聯辦代表中央，《基本法》２２條不適用

﹡智慧城市聯盟向創科局局長薛永恆提交《智慧城市藍圖２﹒０建議》

﹡郭嘉銓稱太古城中心數百人聚集，警方無發告票無拘捕

﹡郭榮鏗不獲續任競委會委員，林鄭月娥稱用人唯才

﹡環保園郊野公園及濕地公園租戶獲租金寬免逾千七萬元

﹡深股通額度全日用近１９億元；滬股通額度全日用逾７億元，陸股通淨流入

逾１０億

﹡麥當勞日本全線分店暫停堂食

﹡證監會與競爭事務委員會簽訂諒解備忘錄



《新冠肺炎》﹡林鄭月娥稱放寬防疫措施並非百分百科學決定

﹡林鄭月娥未決定抗疫措施到期後情況，放寬不考慮示威活動

﹡下周一大部分公務員回復正常上班，分段恢復公共服務；何栢良稱下周起大

部分政府僱員回復正常上班安排合適

﹡陝西今新增２０宗輸入確診，來自莫斯科返京同一航班

﹡有消息指本港今日無新增個案，連續３日零確診

﹡康文署個別戶外設施下周一起重新開放

﹡楊潤雄稱適時公布復課計劃，下學年課本價格大致不變

﹡聶德權稱政府部門已就逐步恢復公共服務準備就緒

﹡陳肇始稱抵港人士倘內地完成檢疫，或可縮短在港檢疫

﹡衞生署表示本港今日無新感染個案，連續三天零確診

﹡傳政府最快明天派專機到巴基斯坦接載滯留港人回港

﹡尼爾森指亞洲消費者養成在家用餐習慣，尤以港人為甚



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