《日出而作》美股回吐，油價個別發展，金價繼續受壓

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４１０１﹒５５ 跌 ３２﹒２３點╱０﹒１３％

標普５００ ２８６３﹒３９ 跌 １５﹒０９點╱０﹒５２％

納斯達克 ８６０７﹒７３ 跌１２２﹒４３點╱１﹒４０％

倫敦富時１００ ５９５８﹒５０ 升１１１﹒７１點╱１﹒９１％

法蘭克福ＤＡＸ １０７９５﹒６３ 升１３５﹒６４點╱１﹒２７％

巴黎ＣＡＣ４０ ４５６９﹒７９ 升 ６４﹒５３點╱１﹒４３％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６﹒７５，歐元兌美元１﹒０８３０



《最新資訊》﹡匯盈控股（００８２１）宣布配售協議失效

﹡Ａｌｐｈａｂｅｔ首季盈利微增，收入增一成三勝預期

﹡３Ｍ首季純利增四成半至近１３億美元，勝預期

﹡星巴克次季純利跌逾五成至近３﹒３億美元，遜預期

﹡美國４月消費者信心指數降至８６﹒９，創六年來最低

﹡美國國會眾議院取消下周一復會，特朗普指責民主黨

﹡美國確診病例破百萬，美股由升轉跌，道指低３２點

﹡市場關注聯儲局議息會議，美元下跌

﹡俊裕地基（０１７５７）料全年蝕不少於２９００萬元

﹡會德豐（０００２０）料３個月虧損６０億元

﹡瑞典央行維持利率不變，承諾繼續購債

﹡康宏（０１０１９）前高層涉欺詐案，明年２月開審

﹡交行表示本月原油代客業務在負值前到期，已暫停新開倉

﹡武漢滬港研究患者廁所氣霧病毒載量較高

﹡美國確診人數破百萬，紐約為重啟經濟活動作準備

﹡商務部稱中國試劑盒獲國際讚譽，美顧問指控極不負責

﹡湖北核酸及抗體檢測設最高價，各為１８０元和５０元

﹡雅虎推ＡＲ濾鏡，實時測量社交距離

﹡瑞銀銀行撤派息，不會成新常態

﹡瑞銀財富管理人民幣１２月末前將上漲至６﹒７水平

﹡山東黃金（０１７８７）首季純利升約５８％

﹡中策集團（００２３５）於二級市場售擔保票據籌２００萬美元

﹡永達汽車（０３６６９）首季純利跌８３％

﹡伊泰煤炭（０３９４８）首季純利跌近４９％

﹡光大銀行（０６８１８）首季純利１０８﹒３１億人幣升１１﹒２８％

﹡合富輝煌（００７３３）獲主席夥碧桂園服務提全購，申請今早復牌

﹡虎都（０２３９９）總裁抵押股份遭強制出售，涉４３﹒３萬股

﹡長飛光纖（０６８６９）首季虧損７１７萬元人幣

﹡保利協鑫（０３８００）折讓８％發新股，籌２﹒７億元

﹡南戈壁（０１８７８）３月底至今蒙古煤炭出口量９萬噸

﹡建行（００９３９）暫停帳戶銅、帳戶大豆品種月度合約開倉交易；首季賺

８０８﹒５５億人幣升５﹒１２％

﹡眾安在綫（０６０６０）首季淨利潤升逾１５％

﹡博駿教育（０１７５８）中期純利跌逾１７％，不派息

﹡博駿教育收購生態旅遊開發公司，涉２１８０萬人幣

﹡港股通、陸股通今日齊關閉，下月６日恢復

﹡郵儲銀行（０１６５８）首季純利升８﹒５％

﹡愛康醫療（０１７８９）主席李志疆折讓７﹒５％出售２﹒７１％股權

﹡農業銀行（０１２８８）首季純利６４１﹒８７億人幣升４﹒７９％

﹡達進東方（００５１５）溢價７５％發新股，籌５４３６萬元

﹡廣發証券（０１７７６）首季純利跌２９％至２０﹒７億人幣



《國企紅籌》﹡上海石化（００３３８）首季虧損１２億元人幣

﹡上海醫藥（０２６０７）首季純利跌近８％

﹡中冶（０１６１８）首季賺１８﹒９億人幣升７％，新簽合同跌約４％

﹡中信證券（０６０３０）首季純利跌逾４％至４０﹒７６億人幣

﹡北京北辰（００５８８）首季純利跌７６％

﹡光大証券（０６１７８）首季賺１１億人幣跌逾１６％

﹡安徽皖通（００９９５）首季虧損２６１４萬元人幣

﹡江西銅業（００３５８）首季減值準備損失逾７億人幣；首季淨利挫７８％

至１﹒６億人幣

﹡招商證券（０６０９９）首季純利１８億人幣跌逾１５％

﹡東方電氣（０１０７２）首季純利升１２％

﹡金風科技（０２２０８）首季純利升近３倍

﹡浙江世寶（０１０５７）首季淨虧損收窄至２６５﹒５萬人幣

﹡海通證券（０６８３７）首季純利跌逾３９％

﹡秦皇島港（０３３６９）首季淨利潤大增１﹒１倍至２﹒５億人幣

﹡馬鋼（００３２３）首季純利升３﹒５倍

﹡廣汽集團（０２２３８）首季純利按年跌近９６％

﹡鞍鋼股份（００３４７）首季純利跌３０％



《神州民企》﹡中國全通（００６３３）溢價近９％配股，籌６７２０萬元

﹡比亞迪（０１２１１）首季純利跌８５％

﹡比亞迪電子（００２８５）首季純利上升６９％

﹡金山軟件（０３８８８）旗下金山雲３個月收入料增最高逾６５﹒５％

﹡海信家電（００９２１）首季純利跌８９％

﹡紫金礦業（０２８９９）首季純利升約１９％



《中國要聞》﹡人行調查顯示首季就業感受指數降至３８％

﹡人行調查顯示首季銀行家宏觀經濟熱度大降至６﹒５％

﹡交通部公布５月６日零時起恢復全國收費公路收費

﹡國務院部署加快推進信息網絡等新型基礎設施建設

﹡上交所全力配合創業板改革，優化科創板制度建設

﹡國泰君安等多家券商線上開通創業板交易權限

﹡深交所有序推進在審企業平移和新申報企業銜接

