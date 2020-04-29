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29/04/2020 07:50

《華爾街內望》美國確診病例破百萬，美股由升轉跌，道指低３２點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》雖然資金買入周期性具長遠價值的股票，表明市場對美國各州
開始解封下經濟復甦抱有希望，但美國確診病例破百萬，美股周二（２８日）由升轉跌。
　　道指跌３２點或０﹒１３％，報２４１０１點。標指跌１５點或０﹒５２％，報２８６３點
。納指跌１２２點或１﹒４％，報８６０７點。中小企受恵各州逐步解封，表現好過大企業，追
蹤微型股的羅素２０００指數五連漲。
　　美國新冠肺炎確診病例突破１００萬宗，佔全球病例總數三分一。另外更多美企本周將公布
首季業績，而據路孚特數據顯示，標指成份股公司盈利預計將按年平均跌１４﹒８％。
　　聯儲局開始為期兩日的貨幣政策會議，將討論如何應對失業人數飆升和經濟疲軟。最新數據
顯示，美國４月消費者信心降至近六年新低。
　　個股方面，醫療保健股領跌２﹒１％。德國藥廠默克集團回落３﹒３％，公司警告今年營收
將減少２１億美元。
　　盤後公布業績的大價股個別發展，Ａｌｐｈａｂｅｔ漲逾３％，星巴克跌１﹒７％，福特汽
車跌逾６％。
　　百事可樂受惠居家令下零食需求上升，收漲１﹒４％。口罩生產商３Ｍ季度盈利勝預期，收
漲２﹒６％。
　　指標十年期美債收益率回落４﹒４個基點，報０﹒６０９８％。（ａｌ）

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