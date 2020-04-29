港股衝上５０天線，高開２１０點報２４７８６點，國指升８１點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股輕微低收，美國聯儲局正展開一連兩日議息會議，市

場繼續觀望。亞洲股市今早普遍高開高走，首爾指數升５點，台北加權指數升５５點；港股方面

今早再一口氣升２１０點，升穿５０天線（２４６０１點）；另外中資類股份有資金撈底，碧桂

園（０２００７）升逾４％為最佳表現藍籌，而旺旺（００１５１）、石藥（０１０９３）升逾

２﹒５％，帶動國指重返萬點關口。

恆生指數開報２４７８６點，升２１０點或升０﹒８５％，主板成交３３﹒４５億元。國企

指數報１００６５點，升８１點或升０﹒８２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒６３％，報４０﹒６元；港交所

（００３８８）升０﹒１６％，報２５３元；騰訊（００７００）升０﹒１９％，報４１８元；

中移動（００９４１）無升跌，報６３﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０４％，報

７２﹒５５元。

恆指開市十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １０﹒２６元 升４﹒０６％

申洲國際（０２３１３） ９２﹒９０元 升２﹒９４％

中國旺旺（００１５１） ５﹒９４元 升２﹒５９％

中石油 （００８５７） ２﹒８２元 升２﹒５５％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１２元 升２﹒５４％



中海外 （００６８８） ２８﹒５０元 升２﹒１５％

中信股份（００２６７） ８﹒１５元 升２﹒１３％

九倉置業（０１９９７） ３２﹒５０元 升１﹒８８％

中國神華（０１０８８） １４﹒２０元 升１﹒８７％

新世界 （０００１７） ９﹒３２元 升１﹒８６％

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（ｕｌ）

