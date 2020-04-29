《盤後部署》港股目前走勢趨穩，料短期於五十天線爭持

《經濟通通訊社２９日專訊》隨著歐美疫情漸緩和，美國及歐洲部分地區計劃陸續重啟經濟

，市場再次受到刺激，港股今早高開２１０點，報２４７８６點，重上五十天線（約２４５９８

點），創逾一個月高位。加上美股期貨亞洲時段造好，港股盤中早段曾飆２７９點見２４８５５

點。惟萬洲（００２８８）季績遜色，內需股跑輸藍籌，午後港股升幅逐漸收窄，曾輕微倒跌

２６點報２４５４９點。藍籌金融股撐市，港股最終收報報２４６４３點，升６７點或升

０﹒２８％，主板成交８６０﹒８６億元，與上日相若。國企指數報１００４０點，升５７點或

升０﹒５７％。

Ａ股兩市全日表現反覆。上證綜合指數報２８２２點，升１２點或升０﹒４４％。深證成分

指數報１０５１４點，升１３點或升０﹒１２％。兩市合計成交５３２８﹒０２億元人民幣，較

上日少２０﹒９％。



＊聯儲局或採技術性舉措，歐洲央行仍面臨大挑戰＊



美國聯儲局將於本港時間周四（３０日）公布最新的議息結果。外界普遍預計不會進一步降

息，但會上調能影響聯邦基金利率目標的利率。儘管過去四周已經有１﹒３５萬億美元公債流入

市場，但在過去一周，聯邦基金有效利率仍兩度低見０﹒０４％，與２０１２年１２月水平齊平

。市場擔心聯邦基金有效利率跌至負值，將意味著銀行業間願意支付利息來進行隔夜資金拆借。

因此預計本次或把隔夜逆回購利率（ＲＲＰ）從零提高至０﹒０５％，以鼓勵銀行在聯邦基金市

場放貸時要求更高的利率。維持銀行間貸款平穩運行，有助於防止指標利率降至零以下導致市場

混亂。

此外，歐洲央行亦同樣將在本周公布新的議息結果，但其面臨的挑戰似乎比聯儲局更大。經

濟學家預計，第一季度歐元區經濟將萎縮３﹒４％。市場預計歐洲央行將在未來幾個月內將購買

緊急債券購擴大１萬億歐元的應對措施。但經濟學家普偏認為，央行行長拉加德在本周暫不會宣

布新措施，央行需要等待此前援助措施的效果。因歐洲央行一直主張在歐元區內採取強有力且協

調一致的財政應對措施，若央行先動手，各國政府的援助措施或會縮水。



＊成交量跟不上升幅，港股假期後或有回調＊



近日各國政府陸續宣布放鬆疫情相關的限制措施，其中美國至少有１６個州計劃重啟經濟，

外圍氣氛得到提振，料港股目前走勢趨穩，大跌的機會不大。另外，市場普偏預計聯儲局和歐洲

央行不會進一步降息，亦難有大動作，在暫無大的刺激消息下，港股短期仍會在五十天線附近波

動。

從技術上，港股４月至今升近千點，現處於保力加通道的頂線，且假期因素令投資者入市態

度較為審慎，近日大市交投進一步減少，成交量跟不上升幅，料假期後或有輕微的回調。待港股

企穩２４５００點後，或有機會再試上２５０００點，下方支持在２４０００點附近。（ｆｚ）

