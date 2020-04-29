【大熊來了】白宮高級經濟顧問：美國次季度失業率或達２０％

《經濟通通訊社２９日專訊》白宮高級經濟顧問哈西特周二（２８日）接受美國有線電視新
聞訪問時表示，美國次季度失業率或達１６至２０％，經濟萎縮幅度或達３０至４０％。
他補充，首季很可能出現負增長，並只是未來幾個月將出爐的負面消息的冰山一角，無法與
任何負面消息相提並論。不過他強調通過第四輪救助法案是明智之舉，對確保今年下半年經濟強
勁復甦至關重要。（ａｌ）
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