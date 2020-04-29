【新冠肺炎】努欽料美國經濟於第三季反彈，特朗普則料第四季復甦

《經濟通通訊社２９日專訊》美國財長努欽周二（２８日）接受霍士新聞訪問時預測，隨著
各州允許復工，經濟可能於第四季絕地反彈。
他指出，現在各州將再次慢慢開放，經濟情況將於６至７月好轉，並於８至９月可能出現
大幅反彈。
他又指，財政部將對所有規模逾２００萬美元的大型貸款進行審計，警告如果事實證明企業
並非真正需要資金，將面臨刑事責任。
總統特朗普周二亦表示，第四季將會很強勁，明年將是了不起的一年，而第三季則是過渡季
。（ａｌ）
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