【華為風波】華為與科企ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ達協議結束訴訟

《經濟通通訊社２９日專訊》美國視頻科技開發商ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ周二
（２８日）表示，與中國電訊設備商華為達成一項全球範圍的專利授權協議，並結束所有訴訟。
據文件顯示，授權協議有效期至２０２３年，涉及部分華為出售的３Ｇ、４Ｇ及５Ｇ無線通
訊產品的專利使用費。
早前公司聲稱華為使用其３Ｇ、４Ｇ及５Ｇ電信行業標準相關的專利發明，過去雙方已進行
長達１８個月的磋商，但未能就續簽由一個仲裁機構裁定、許可協議達成一致共識。（ａｌ）
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