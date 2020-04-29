【油市博奕】本月石油供應猛增，創２０１８年年底以來最高

《經濟通通訊社２９日專訊》追蹤石油運輸商Ｐｅｔｒｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ周二
（２８日）表示，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）本月石油供應猛增，並創２０１８年１２月以來
最高，主要因為下月新限制供應協議生效，產油國本月可以隨意開採石油。
據數據顯示４月按月增幅逾每日２００萬桶，沙特和阿聯酋供應創紀錄，科威特供應量繼續
高企。（ａｌ）
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