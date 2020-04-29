【大熊來了】惠譽下調意大利主權信貸評級，展望上調至穩定

《經濟通通訊社２９日專訊》評級機構惠譽周二（２８日）下調意大利主權信貸評級至「Ｂ
ＢＢ－」，以反映疫情大流行下的經濟影響。
惠譽亦將意大利評級展望，由負面上調至穩定，以反映歐洲央行的淨資產購買計劃，將為意
大利應對疫情的財政舉措上帶來幫助。不過意大利經濟財政部長瓜爾蒂耶里表示，惠譽決定沒有
充分考量歐盟及歐洲央行作出的重要經濟決策。
他又指，政府充分意識到改革經濟，以及降低債務水平的必要性，並強調該國經濟基本面仍
強勁。（ａｌ）
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