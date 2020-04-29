【新冠肺炎】特朗普簽署行政命令，要求美國肉類加工廠維持生產

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普周二（２８日）簽署行政命令，要求肉類加工

廠在疫情期間維持生產。

特朗普今次再動用《國防生產法》要求企業保持生產，保障食品供應安全。行政命令亦指出

對於全國肉類及家禽供應鏈的運作不可構成威脅，並在國家緊急狀態期間不可破壞重要的基礎設

施。

而數天前美國最大的肉類加工商泰森食品在全國報紙上刊登廣告，聲稱食品供應鏈已經中斷

。（ａｌ）

