【油市博奕】俄羅斯能源部：減產生效後料油市趨穩

《經濟通通訊社２９日專訊》俄羅斯能源部部長諾瓦克周二（２８日）表示，減產協議下月

生效後，油市將開始趨穩。不過在全球油存高企下，油價短期內不太可能大幅上漲。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和俄羅斯等其他大型產油國已經同意，在５至６月間將產量每

日削減近１０００萬桶，相當於全球石油產量一成，而美國、加拿大、挪威及巴西等國預計都會

進一步減產。（ａｌ）

