【月結－谷底反彈】港股４月升１０４０點，５月關注兩會及油價

《經濟通通訊社記者李皆穎、余嘉欣及吳藹林２９日報道》港股整個４月呈谷底反彈姿態，

除了因為多國疫情高峰已過，加上中國武漢已經解封，而美國多州亦開始解除隔離令，並憧憬重

啟經濟，令到各國股市回暖，雖然港股開始見資金撈底，惟投資者繼續持觀望態度，並關注本年

度「五窮月」會否應驗。



＊港股２２７５６╱２４８５５間波動＊



踏入４月首星期全球感染人數突破百萬人，加上英倫銀行要求當地銀行取消派息，市場憂慮

將出現經濟下行，匯控（００００５）股價急挫拖累市場氣氛，當周恆指跌２４８點。踏入次周

港股只有四個交易日，人行除了宣布定向降準之外，同時歐美疫情開始減慢，加上美國總統特朗

普當時表示希望４月底能解除社交限制，消息刺激港股造好，恆指全周升１０６４點並重上二萬

四關口。第三周為復活節後開市，雖然全球主要產油國簽定減產協議對市場有利，但美國公布上

月製造業數據差於預期，市場好淡增持下港股僅升７９點。第四周港股受期油拖累急瀉，其中紐

約５月期油計算價曾歷史性暴瀉至負數，加上有傳北韓領袖金正恩病危，港股整周下挫５４８點

。

本周因公眾假期關係僅得三個交易日，其中紐約期油反彈，加上市場憧憬美國將會重啟經濟

，市場氣氛良好，恆指再下一城漲逾８００點。總結港股４月港股谷底反彈，全月累升１０４０

點或４﹒４１％，高低波幅達２０９９點，最高見２４８５５點，最低報２２７５６點；國指整

個４月份在９２６６至１０１０８之間波動，最終收報１００４０點，全月升４４６點或

４﹒６５％。



＊葉尚志：五窮月料應驗，投資要耐性＊



經歷３月股災的震盪後，港股４月大部分時間均窄幅上落，安里主席兼行政總裁黃偉康向

《經濟通通訊社》表示，港股本月大市波幅收窄，走勢趨向穩定，因為市場將焦點轉移至未來經

濟復甦。走勢方面，他認為，由於港股自３月低位反彈至今已累積一成半升幅，５月的上升動力

會減少，上望２５０００點，２５５００點有阻力，下方支持位約在２３０００點至２３５００

點。他補充，環球股市３月雖然經歷震盪，然而隨著公司回購增加，令市場貨源更加集中，加上

央行「放水」為市場提供流動性，可進一步加強市場的穩定性。

第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，認為「五窮月」會應驗，雖然環

球央行大幅「放水」並推出財政政策援助經濟，但投資者入市態度開始謹慎，料到５月恆指會反

覆向下，但不會有急跌的情況出現，暫時預料５月大市暫不會穿３月１９日的低位２１１３９點

，但會慢慢「捱落去」、「悶死人」，投資者更需要耐性。他提醒，要留意經濟數據和企業首季

業績。



＊油價問題繼續成焦點，或再出現負價＊



４月份市場首現「負油價」，毫無疑問成為焦點議題之一。黃偉康認為，相關基金爆雷一度

令市場憂慮資金流動性的問題，惟目前來看，負油價只為股市帶來一、兩天的震盪。他解釋，經

歷５月份期油轉倉一役後，未平倉的期貨合約大減，「要斬的都已經斬了」，再加上中美兩國或

因油價低迷增加戰略石油儲備，各國亦逐步恢復經濟活動，均加快石油的消耗，而且因為期貨合

約減少，有助減低庫存壓力，因此下月再出現負油價的機會不高。

瑞穗證券董事總經理Ｐａｕｌ Ｓａｎｋｅｙ在３月中預言油價有機會呈負數，早前更表示

紐約期油５月時，或跌至每桶負１００美元水平。葉尚志表示，油價變負是出於經濟差致原油需

求轉弱，無地方放置原油現貨。但現時投資者開始聰明，他認為未來油價仍然偏弱，期油仍有機

會見負數，但跌至到負１００美元的可能性較低。



＊黃偉康：全國兩會料可啟示全年經濟＊



雖然疫情及油價危機稍為喘定，但背後的經濟危機更惹人關注，葉尚志認為，投資者宜留意

經濟變差的「併發症」，暫時壓力較大的有新興市場問題，例如阿根廷政府有５億美元債務已經

到期，若未能完成債務重組談判，阿根廷將在約一個月的寬限期後違約，不少新興市場國家的貨

幣亦愈見貶值，背後所反映的是主權風險問題。在市場仍然混亂的情況下，投資者宜留意擁有相

關業務的港股會否受波及。

黃偉康則將將焦點放落中國下月舉行的全國「兩會」，他預料屆時或推出更多刺激經濟政策

。他指出，有別於歐美各國的大水漫灌，中國需要同時考慮國內債務水平，將限制中央「放水」

力度，近月更有消息指金融機構下調信貸額度並召回部分信貸，料「兩會」的消息未必完全利好

金融市場，但市場總體仍對此有期望。

