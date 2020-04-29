【月結－谷底反彈】新經濟股續看好，５月復工基建資源需求大

《經濟通通訊社記者李皆穎、余嘉欣及吳藹林２９日報道》近三年來「五窮月」都有千點上

落波幅，究竟今年５月應該保守觀望還是主動出擊呢？專家們似乎對新經濟股有一定程度憧憬。



＊「宅」經濟可憧憬，騰訊阿里各有粉絲＊



疫情衝擊下，「宅經濟」概念股突圍而出，帶動不少科網股獲追捧。安里主席兼行政總裁黃

偉康對《經濟通通訊社》指出，阿里巴巴（０９９８８）的走勢比起騰訊（００７００）一直較

為落後，主要是近期缺少納入港股通及「染藍」（成為藍籌股）的憧憬，但長遠納入的機會仍然

相當高。早前亦有傳出軟銀配股減持阿里巴巴，但他認為相關消息已被消化，而且阿里的估值合

理，亦較騰訊便宜，只要有人願意接貨，對股價影響有限。他預計，阿里巴巴再失落１８０元的

機會相當小，建議在２００元以下部署，上望２３０元或以上。

第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，該行看好互聯網龍頭股份，尤其

是一些核心業務能獨當一面且帶來盈利的企業，其中，預期騰訊首季業績或優於預期，疫情之下

核心手遊業務盈利可超出預期，集團依靠其手遊業務保持流水並建立生態圈，當中微信支付與銀

行接軌，以及發展小程序亦能鞏固生態圈，稱騰訊調整至近３７０元可考慮。



＊新經濟股同樣吸引，美團小米考慮撈貨＊



葉尚志提醒投資者，需要分清楚新經濟股、宅經濟受惠股，以及不受疫情影響股份的分別。

其中騰訊、平安好醫生（０１８３３）及阿里健康（００２４１）是三類同屬，好醫生及阿里健

康已見階段性高位，分別回氣至近９０元和近１６元可吼入。至於美團（０３６９０）雖然屬新

經濟概念股及宅經濟受惠，但在疫情之下物流及消費信心均受負面影響，故貼近９０元才吼買。

市場預計恆指公司會在５月１５日公布首季檢討結果時一併公布，會否將同股不同權、第二

上市公司股份納入恆指選股範籌，若然成事，屆時阿里巴巴、小米及美團將成「染藍」大熱，葉

尚志認為，即使他們可以成為恆指成分股，對業務亦無直接影響，但有部分資金追蹤指數，認為

可提高資金參與度，評級公司亦有機會調整個別股份評級，致該等企業發債成本降低。

黃偉康則認為，美團點評在短期內急升兼有機會重上「紅底」股水平，他認為，該股近期升

勢過急，因為市場憧憬內地全面復工加上餐廳重開，有助重振美團的外賣業務，但該股近期已升

抵早前接近１００元的密集平台區，加上整體業務最快亦要在下半年始恢復，目前可作短線部署

，建議買入價為９５元。

另一隻新經濟股小米（０１８１０）因為其同股不同權的企業架構，亦獲憧憬納入恆指成分

股。黃偉康認為，「染藍」因素對小米的影響不及其印度手機市場受衝擊來得大，因為小米主打

中低價５Ｇ手機，而且在印度及歐洲市佔率亦高，這亦解釋到為何今年初內地爆發疫情時，小米

的表現仍較同業好。他又指，目前市場對小米的看法由早前的樂觀轉為觀望，首要關注歐洲及印

度的疫情發展。



＊全國兩會５月下旬開，關注措施振經濟＊



隨著內地逐漸恢復經濟活動，相信內地將繼續以「三頭馬車」推動經濟增長，對於傳統基建

受惠股如水泥和基建股，黃偉康指該板塊早已累積不少升幅。相比之下，資源股走勢較落後，而

且隨著基建項目開展，對資源需求亦會增加。上周油價異常變動，觸發投資者擔心大宗商品的價

格走向，他認為市場對此過份憂慮，因為油價長遠的合理價格應在４０美元一桶，故不擔心其他

商品價格長期低迷。近期不少資源股走勢較基建股落後，他指出，有關股價接近近月低位，估值

低故值博率高，當中，他較看好江西銅業（００３５８）及比較落後的水泥股金隅集團

（０２００９），前者可於現價部署，上望８﹒５元，後者可在１﹒９元以下部署，上望２﹒４

元。

對於內地政府將在５月下旬舉行全國「兩會」，市場關注會否有措施提振基建，葉尚志認為

水泥、內房在未來１個月股價會有一成正負波動。在水泥行業整合之下，潤泥（０１３１３）、

海螺水泥（００９１４）跑出，能取得相對較高溢價，至於金隅這些較小型股份料反覆向下。他

亦看好內需，在憧憬內地政府提振消費下，安踏體育（０２０２０）是行業龍頭，體品單價較低

容易吸引購買力，而且疫情過後料市民更注重運動，東京奧運亦確立了在明年７月夏季舉行，多

項因素利好下，認為貼近５５元水平吸引。

