【月結－谷底反彈】表列５月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列５月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港 １日 －勞動節假期

４日 －本地生產總值預先估計數字 （首季）

５日 －零售業銷貨額統計 （３月）

－新九龍內地段第６６１５號截標

６日 －食肆收益及購貨額統計 （首季）

－Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ （４月）

７日 －港交所業績 （首季）

－外匯儲備（美元） （４月）

１１日 －中電業績 （首季）

１２日 －ＭＳＣＩ公布半年檢討，香港時間１３日早公布

１３日 －騰訊業績 （首季）

１４日 －對外商品貿易貨量及價格統計 （３月）

１５日 －本地生產總值修訂數字 （首季）

－測量約份第３約地段第１０６９號截標

－恆指公司季檢，市場關注會否納入同股不同權股

１９日 －失業及就業不足統計 （４月）

２１日 －消費物價指數 （４月）

－聯想集團業績 （首季）

２２日 －鴨脷洲內地段第１３７號截標

２５日 －對外商品貿易統計 （５月）



中國大陸 １日 －勞動節假期

４日 －財新中國製造業ＰＭＩ （４月）

６日 －Ａ股復市

－財新服務業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （４月）

７日 －進出口額、貿易收支 （４月）

１０日－１５日 －Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２貨幣供給 （４月）

－社會融資、人民幣新增貸款

１２日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （４月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （４月）

１５日 －固定資產投資、房地產投資 （４月）

－規模以上工業增加值 （４月）

－零售銷售 （４月）

－失業率 （４月）

２０日 －人行公布１年期、５年期ＬＰＲ

２１日 －全國政協十三屆三次會議召開

２２日 －十三屆全國人大三次會議召開

２７日 －工業利潤 （４月）

３１日 －官方製造業及非製造業ＰＭＩ、綜合ＰＭＩ （５月）



外圍 １日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造業指數 （４月）

－美國ＩＳＭ製造業指數 （４月）

－Ｍａｒｋｉｔ英國製造業ＰＭＩ （４月）

４日 －美國工廠訂單 （４月）

－Ｍａｒｋｉ歐元區製造業指數 （４月）

５日 －Ｍａｒｋｉｔ美國服務業、綜合指數 （４月）

－歐元區ＰＰＩ （３月）

－澳洲央行議息

－英國５月銀行假期

－南韓兒童節

６日 －Ｍａｒｋｉｔ歐元區服務業、綜合指數 （４月）

－日本憲法紀念日

７日 －英倫銀行議息

８日 －美國失業率 （４月）

１２日 －美國ＣＰＩ指數 （４月）

１３日 －美國ＰＰＩ指數 （４月）

－英國國內生產總值（ＧＤＰ） （首季）

－新西蘭央行議息

－南韓失業率 （４月）

１５日 －德國國內生產總值（ＧＤＰ） （首季）

－歐元區國內生產總值（ＧＤＰ） （首季）

１８日 －日本國內生產總值（ＧＤＰ） （首季）

１９日 －美國建屋許可、新屋開工 （４月）

－英國失業率 （３月）

２０日 －歐元區ＣＰＩ （４月）

－英國ＣＰＩ、ＰＰＩ指數 （４月）

２１日 －Ｍａｒｋｉｔ美國製造、服務業及綜合預測指數 （５月）

２２日 －Ｍａｒｋｉｔ歐元區製造、服務業及綜合預測指數（５月）

２５日 －英國春季銀行假期

－美國陣亡將士紀念日假期

２８日 －歐元區經濟、工業、服務業、消費者信心指數 （５月）

２９日 －歐元區預測ＣＰＩ指數 （５月）

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