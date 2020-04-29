【新冠肺炎】北京從明日起疫情防控應急響應級別降為二級

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京宣布，從明日（３０日）零時起，北
京市疫情防控應急響應級別由一級降為二級。
隨著全國疫情防控形勢的好轉，全國已有多省市調整了新冠肺炎疫情應急響應級別。截至４
月２８日，全國已有兩個省區市調整為四級、１９個省區市為三級、６個省區市為二級，不過湖
北省、北京市、天津市、河北省疫情防控等級仍為一級應急響應級別。
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