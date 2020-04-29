《午市前瞻》港股若企穩２４６００點，可上望２５１００點

《經濟通通訊社２９日專訊》美國重啟部分州份經濟，投資者情緒轉趨樂觀，美股略為炒高

後輕微低收，亞洲股市今日普遍高開，恆指開升２１０點報２４７８６點，即破五十天線（新報

２４５９８點），地產股領漲，出口板塊表現不俗，刺激恆指最高見２４８５５點升２７９點。

內地公布全國人大及政協會議，決定於５月２２日及２１日在北京召開，惟萬洲（００２８８）

股價連升兩日後見回調；蒙牛（０２３１９）旗下有產品因由羅志祥為代言人，遭網友發起罷喝

，連帶拖累旺旺（００１５１）表現，加上白宮高級經濟顧問對外媒表示美國次季失業率可高達

２０％，恆指升幅逐步收窄，午收報２４６４１點，升６５點或０﹒２７％，主板成交

４６０﹒４９億元。國企指數報１００５３，升６９點或０﹒７％。

重磅股個別發展，市傳中國第二大電商京東已以保密形式在港提交第二上市申請，可能出售

最多約５％的股份，集資規模預料可達３４億美元，港交所早市平收，報２５２﹒６元。匯控

（００００５）績後倫敦股價上升，在港早市漲０﹒８８％，報４０﹒３元；中移動

（００９４１）軟０﹒４％，報６２﹒８元；騰訊（００７００）走低０﹒３８％，報

４１５﹒６元；友邦（０１２９９）跌０﹒１４％，報７１﹒７元。

Ａ股兩市同步走高，上證綜指報２８２３點，升１３點或０﹒４６％，成交１３６９﹒２０

億元人民幣。深證成指報１０５２５，升２４點或升０﹒２３％，成交１８７３﹒７６億元人民

幣。



＊萬洲首季績佳，午收跌４﹒３％＊



敍利亞油輪爆炸的消息，刺激隔晚油價高開低走，本港方面，中石化（００３８６）、中石

油（００８５７）及中海油服（０２８８３）日內將公布首季業績，股價率先造好，早市分別升

２﹒０８％報３﹒９３元，走高３﹒２７％報２﹒８４元，揚５﹒４３％報６﹒０２元。上石化

（００３３８）今年首季盈轉虧損約１２億人民幣，股價逆市跌５﹒３８％，報２﹒１１元。

美國多州相繼宣佈經濟活動重啟，美國財長努欽預期國內第二季經濟可能有所回升，到８月

、９月的時候出現強力的反彈。新秀麗（０１９１０）漲８﹒２９％，報６﹒７９元；創科實業

（００６６９）跌１﹒１％，報５８﹒７元；申洲國際（０２３１３）微升０﹒６６％，報

９０﹒８５元；德昌電機（００１７９）軟１﹒９１％，報１３﹒３２元。萬洲國際）首季純利

升逾八成，目前在美國有５個屠宰及肉製品工廠因疫情而暫時關停，早市跌４﹒３４％，報

７﹒５元。



＊會德豐發盈警，早段低開高走＊



香港方面，疫情進一步緩和，昨日連續第三天「零確診」，亦是第九日無新增本地感染，市

場憧憬零售有望轉旺，零售股繼續走強。六福（００５９０）升１﹒７％，報１６﹒７２元；周

生生（００１１６）升０﹒２５％，報７﹒９１元；先施（００２４４）走高６﹒４５％，報

０﹒３３元。主營祟光百貨的利福（０１２１２）漲８﹒６％，報７﹒２元。

差餉物業估價署公布，上月全港私人住宅樓價指數報３７５﹒３，按月升０﹒４３％，地產

股個別發展，恆地（０００１２）軟０﹒１６％，報３１﹒７元；新地（０００１６）跌

０﹒２８％，報１０６﹒５元；新世界（０００１７）升０﹒４４％，報９﹒１９元。會德豐

（０００２０）發盈警，因業務虧損及盈利能力下降，料首季虧損約６０億元，低開高走，升

２﹒４２％，報５７﹒２元；同系九置（０１９９７）早前料中期盈轉虧，獲大摩將其評級由減

持升至中性，亦升３﹒１３％，報３２﹒９元。



＊交行不艮貸款比率上升，午收跌逾１％＊



上日多隻內銀公布首季業績，重磅藍籌建行（００９３９）期內純利升約５％，淨利息收入

亦有６﹒７％增長，收升０﹒８％，報６﹒３元。交行（０３３２８）淨利潤按年升１﹒８％，

唯不艮貸款比率上升，大和指其淨利潤增長為國有企業中最低，撥備壓力大，下調交行目標價近

４％，交行跌１％，報４﹒９３元。農行（０１２８８）升０﹒９３％，報３﹒２６元；重慶銀

行（０１９６３）升１﹒４６％，報４﹒１８元；招商銀行（０３９６８）日內將公布業績，走

高２﹒３５％，報３６﹒９５元。

傳世茂（００８１３）擬分拆物業板塊赴港上市後，近日再有中國物業服務十強企業的金科

股份對外宣布旗下生活服務板塊將分拆赴港上市，已上市的物管股再獲追捧。藍光嘉寶

（０２６０６）揚５﹒０６％，報４１﹒５５元；雅生活（０３３１９）揚７﹒０５％，報

４１﹒７５元；新城悅（０１７５５）升５﹒８６％，報１７﹒７元。物業代理及物管公司合富

輝煌（００７３３）扶偉聰夥拍碧桂園服務（０６０９８）成為一致行動人士，提出全購合富輝

煌。合富輝煌炒高１９﹒２９％，報１﹒６７元；碧桂園服務升１﹒４２％，報３５﹒６元。

部分焦點個股方面，招商局港口（００１４４）澄清並不知悉私有化傳聞，昨日炒高逾

２３％後，今早急挫９﹒２９％，報１０﹒１６元。廣汽（０２２３８）首季純利跌９６％，仍

升６﹒３％，報６﹒９２元。五龍電動車（００７２９）及五龍動力（００３７８）開市途中宣

布停牌，待公布內幕消息，停牌前五龍電動車跌０﹒７７％，報０﹒１２９元，五龍動力無升跌

，報０﹒０２７元。



＊余偉傑﹕九置盈警勿沾手，買入首選龍頭新地＊



港股今日高開低走，一度上試２４８００點水平，獨立股評人余偉傑對《經濟通通訊社》表

示，港股今月兩度嘗試突破２４６００點，但均回落至約２３８００點水平，今日收市若企穩於

２４６００點之上，將釋放良好訊號，意味可進一步上望２５１００點。他補充，內地進一步確

立兩會日期，加上近期不同板塊如教育股及內銀股績前熱炒，有助帶動大市氣氛。

他又指，投資者在假期前夕不宜作太進取的部署，重貨者更應在今日先減磅；而港股今日早

段升幅急速蒸發顯示投資者擔心傳統「五窮月」的出現，在早段高位鎖定利潤，但由於昨日港股

已初步企穩２４５００點，料今日收市未必會倒跌。

雖然個別地產及收租股發盈警，但整體板塊仍繼續上揚，余偉傑認為，主要是資金炒落後，

但對整體板塊中長線的前景仍持觀望的看法，因為經濟下滑重挫商場租金收入，及影響地產商的

推盤意欲。他表示，已發盈警的地產股如九置（０１９９７）不宜沾手，首選仍是行業龍頭新地

，現價可入，上望１１２元至１１５元，一旦突破該水平可進一步上試１２０元。

（ｙｋ、ｎｓ）

